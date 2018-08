SRBI DOLAZE DA VIDE ČUDO NA KEFALONIJI: Na Veliku Gospojinu crkva je puna ZMIJA, vernici ih maze i mole se sa njima! Meštani veruju da donose sreću i zdravlje (VIDEO)

Zmije dugačke i po nekoliko metara, ali i njihovi mladunci pojavljuju se uvek na istom mestu – kod zvonika i u samoj crkvi! Iako mnogi tvrde da su otrovne, nikada nikoga nisu ujele, a turisti ali i meštani igraju se sa njima i maze ih.

Devojka iz Srbije, Milica Kuč, udata je za Grka i živi na Kefaloniji, a do sada nikada nije imala hrabrosti da ode i poseti ovu crkvu. Ove godine ona je rešila da ode, a na stranici "Lajv from Gris" objavila fotografije iz crkve. Prizor je mnogima sledio krv u žilama.

"Svake godine, 15. avgusta u selu Markopulu se održava praznik Uspenije Presvete Bogorodice-Velika Gospojina, pojavljuju se zmije u crkvi. Zmije posle dan-dva odlaze iz crkve i vraćaju se u isto vreme sledeće godine. Meštani ih zovu "agiofida" što znači "svete zmije". Dugačke su i do tri metra i bezopasne po ljude, možete ih maziti. Često se mogu videti i na ikonama. Na glavi i na jeziku imaju šaru koja izgleda kao krst", napisala je Milica na stranici.

"Do ove godine sam se plašila da odem, iako porodica mog muža ide svake godine. Inače ovde je to glavna tema, a komšije i turisti samo o tome pričaju ovih dana. Tog datuma crkva je puna meštana iz okolnih sela, ali i turisti koji su čuli za ovo mesto stižu organizovano autobusima da vide “Bogorodičino čudo”. Zmije puze svuda po crkvi, a kada se liturgija završi one odlaze i ne vraćaju se do sledeće godine", objasnila je Milica za srpske medije.

Zmije se šetaju i obmotavaju oko ljudi i ikona, a roditelji ih deci stavljaju na glavu jer neki veruju da je to za sreću i zdravlje. Ipak, kako tvrde meštani najveća je misterija, što se ove svete zmije, ne mogu naći nigde nekoliko dana pre ili posle praznika.

Ipak prema Miličinim rečima, iako se zmije pojavljuju svake godine, samo dve godine je njihov dolazak izostao.

Prema tvrdnjama ljudi koje su posetili ovo mesto i koji su razgovarali sa sveštenicima, postoje brojne legende vezane za pojavu ovih zmija.

"Danas ove zmije mnogi nazivaju “Bogorodične zmije” jer je davne 1705. godine selo napao gusar Barbarosa, gde su monahinje molile Bogorodicu da ih pretvori u zmije, kako ne bi bile zarobljene. Mnogi smatraju da su njihove molitve uslišene jer kad su gusari ušli u selo, dočekalo ih je mnoštvo zmija koje su gmizale po zidovima, ikonama, podu, ljudima.. Od toga dogadjaja se ove zmije vraćaju u selo svake godine. Smatra se da zmije donose sreću, jer se desilo to da 1940. i 1953. godine se nisu pojavile u selu, tako da je 1940 došlo do okupacije Kefalonije, a 1953 godine se desio katastrofalni zemljotres na ostrvu", navode oni.

Ipak bilo je onih koji ne veruju u ovu pojavu.

"Ljudi u šta vi verujete, pa to me stvarno začuđuje. Žrtvujete vlastito dete zbog neke gluposti, jedan ugriz i stvar je gotova. Ne samo detetetov već i vaš vlastiti život", napisao je jedan tursita na stranici, a sa njim je mišljenje delilo još nekoliko ljudi.

Kurir.rs/Dnevno.rs

Foto: YT Screenshot

