AMERIKANKA ODGRIZLA JEZIK MUŠKARCU IZ DETROITA: Policija zatekla krvav prizor u njegovom stanu!

52-godišnja Džulet Vedžvort i neimenovani muškarac dogovorili su se kako joj on neće prilikom ljubljenja stavljati jezik u usta, no on je to svejedno učinio 28. januara. Tom prilikom ga je ona snažno ugrizla za jezik.

Odgrizla je oko 2,5 centimetara jezika

Policija je reagovala na dojavu o incidentu i kada je stigla na mesto događaja, odnosno u stan muškarca, pronašla je žrtvu koja je jako krvarila iz usta.

Službenici su ustanovili da je žena muškarcu odgrizla oko 2,5 centimetara jezika. Pronašla je odgriženi deo u spavaćoj sobi njegovog stana pa je muškarac prevezen u bolnicu.

Žena je optužena za težak napad i preti joj zatvorska kazna do godinu dana te novčana od 1.000 dolara, piše CNN.

Preliminarno suđenje je zakazano za 19. februara.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Profimedia

Kurir