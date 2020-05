VATRA MI JE TEKLA KROZ VENE: Ispovest američkog tinejdžera koji je uz koronu dobio i još jednu fatalnu bolest (VIDEO)

"Kada je dobio prve simptome sredinom aprila, nismo se preterano uznemirili. Nismo mislili da je reč o koronavirusu. Mislio sam da je zbog neke iritacije kože dobio temperaturu. Naime, na rukama je imao osip. Razgovarali smo s njim pedijatar i on mu je davao antibiotike. Ali nakon pet dana stanje mu se pogoršalo ", rekao je Džekov otac.

"Da, nisam u početku mislio da imam koronavirus. Imao sam grlobolju, a to nije navedeno kao uobičajeni simptom. Kada sam već bio hospitalizovan i kada sam se probudio u bolnici, bilo je ponedeljak ujutro, nisam mogao micati ruke i noge. Bolilo me kad su ih i drugi pokrenuli. Mogu to opisati samo kao da mi struja ili vatra prolaze kroz vene ", objasnio je 14-godišnjak.

Dr Koner, koji je za to bio zadužen u Medicinskom centru Kolumbija, rekao je da je Jack u jednom trenutku imao srčani udar.

"Kada je došao u bolnicu, imao je visoku temperaturu, ubrzan rad srca i nizak krvni pritisak. Iako nije imao prethodnih hroničnih bolesti, pokazivao je znake šoka", rekao je lekar.

Podsetimo, procenjuje se da između 75 i 100 dece u Velikoj Britaniji pati od više zapaljenskih sindroma povezanih sa koronavirusnom infekcijom.

Dvanaestogodišnje dete u Londonu umrlo je od višestrukog inflamatornog sindroma nalik Kavasakijevoj bolesti, a slični slučajevi prijavljeni su u Sjedinjenim Državama i drugde u Evropi.

Kavasakijeva bolest je relativno retka akutna dečja bolest. To je sistemski vaskulitis, tj. upala zidova srednjih i malih arterija, koja može zaustaviti dotok krvi u srce. Obično se može izlečiti i većina dece se oporavi bez ozbiljnih problema, ali može biti i fatalno.

Britanski stručnjaci iz londonske Dečje bolnice Evelina rekli su pre nedelju dana da su lečili više od 20 dece koja imaju simptome koji podsećaju na težak oblik Kavasakijeve bolesti. Svoja preliminarna istraživanja objavili su u časopisu Lancet.

Iako ovaj novi sindrom ima višestruka upala koja podsećaju na opasnu Kavasakijevu bolest, stručnjaci za zarazne bolesti kažu da se ove dve bolesti još uvek razlikuju u nekim segmentima. Simptomi ovog novog sindroma uključuju dugotrajnu temperaturu, osip, crvenilo očiju, upalu i bolest jednog ili više organa.

"Verujemo da je u pitanju imuni odgovor tela na novi soj koronavirusa. Zabeležili smo mali broj slučajeva, između 75 i 100 širom zemlje. Važno je napomenuti da se većina dece oporavila, a mnoga čak nisu završila na intenzivnoj nezi", rekao je Rasel Viner, Predsednik Kraljevskog koledža za pedijatriju.

Britanski pedijatri su upozorili krajem aprila da mali, ali sve veći broj dece pati od sindroma nalik Kavasakiju koji bi mogao da se poveže sa koronavirusom.

Jedinica za pedijatrijsku intenzivnu negu u Velikoj Britaniji (PICS) izdala je u to vreme „značajno upozorenje“ od Britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS) o malom porastu broja kritično bolesne dece sa „istodobnim simptomima sindroma toksičnog šoka i atipične Kavasakijeve bolesti“. da li su neka od ove dece pozitivna na covid-19.

U upozorenju koje je NHS izdao lekarima opšte prakse u Velikoj Britaniji u aprilu je rečeno da je u poslednje tri nedelje „došlo do očiglednog povećanja broja dece svih uzrasta sa multi-sistemskim upalnim stanjem koje zahteva intenzivnu negu“.

„Raste zabrinutost da su deca u Velikoj Britaniji razvila inflamatorni sindrom povezan sa covid-19 ili da može postojati još jedan, još neidentifikovani zarazni patogen povezan sa ovim slučajevima“, navodi se u upozorenju.

Ljekari u severnoj Italiji, jednom od najvećih svetskih žarišta covida-19, izvestili su o neuobičajeno velikom broju dece mlađe od devet godina sa teškim oblicima retke bolesti Kavasakija.

Više od 20 dece sa jakom vaskularnom upalom stiglo je u bolnicu u Bergamu prošlog meseca, šest puta više nego godinu dana, rekao je pedijatrijski kardiolog Mateo Ćufreda.

On je dodao da je samo nekoliko njih pozitivno na koronavirus i da su ga kolege iz Madrida i Lisabona kontaktirale u sličnim slučajevima. Povećan je broj slučajeva ove bolesti takođe u Španiji.

Petnaestero dece u Njujorku takođe je hospitalizovano sa simptomima multipla-upalnog sindroma koji se mogu povezati sa covid-19. Pacijenti starosti od dve do 15 godina hospitalizovani su između 17. aprila i 1. maja. Nekoliko ispitanih ispitanika pozitivno je imalo covid-19 ili su otkrili da imaju antitela ili da imaju koronavirusnu infekciju.

Neki od njih imali su upornu temperaturu i simptomeKavasaki bolest ili karakteristike sindroma toksičnog šoka. Najmanje petero dece završilo je na respiratoru.

