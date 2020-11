BANANA REPUBLIKA? Optužbe o krađi izbora degradirale američku demokratiju i ugled države

Svi američki mediji i analitičari proglasili su Džoa Bajdena, bivšeg potpredsednika, pobednikom predsedničkih izbora.

Uprkos tome, američki predsednik Donald Tramp odbija da prizna rezultat, već tvrdi da je pobedio, ali da je pokraden. Zbog toga je juče započeo napad iz sveg oružja na regularnost izbora. I dok se i demokrate i republikanci svađaju, priče o nameštanju izbora sada, kao i tvrdnje da je šefa Bele kuće pre četiri godine izabrao lično ruski predsednik Vladimir Putin, potpuno su degradirale ugled Amerike i demokratije u toj zemlji, pa se sve češće čuju pitanja da li su SAD postale „banana republika“.

Septička jama

- Džordžija će biti velika predsednička pobeda, kao što je bilo u noći izbora. Za Nevadu ispada da je septička jama lažnih glasova. Pensilvanija je sprečila republikance da prate veći deo prebrojavanja glasačkih listića. Nezamislivo i nezakonito u ovoj zemlji. Zakonski je potrebno malo vremena. Dogodiće se uskoro - poručio je Tramp na Tviteru.

U skladu sa zahtevima predsednika, ministar pravde Vilijam Bar ovlastio je federalne tužioce da istraže navode o nepravilnostima tokom glasanja, ako one postoje, pre nego što bi ishod američkih predsedničkih izbora bio potvrđen. Lider republikanske većine u Senatu SAD Mič Mekonel izjavio je da Tramp ima pravo da traži da se ispita da lije bilo „neregularnosti“ na prošlonedeljnim predsedničkim izborima. U govoru u Senatu on nije priznao Džoa Bajdena za izabranog predsednika i Kamalu Haris za izabranu potpredsednicu, javlja Rojters.

Ovakva situacija u SAD, koje decenijama zemljama širom sveta drže predavanja o demokratskim procedurama i izborima, izazvala je podsmeh sa svih strana. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, čiju izbornu pobedu Vašington ne priznaje, rekao je da Amerikanci mogu mnogo da nauče od njegove zemlje, dok je iranski verski lider ajatolah Ali Hamnei poručio da je spektakl to što čovek koji je na vlasti i kontroliše sistem tvrdi da je reč o najvećoj izbornoj prevari u istoriji.

- Tvrde da su bedem demokratije, a ovi izbori su sprdnja od demokratije - rekao je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, čiju izbornu pobedu u avgustu Vašington takođe nije priznao.

I u Africi je bolje

Kolumbijski list Publimetro na naslovnoj strani postavio je pitanje: „Ko je sada banana republika?“

- Svi se pitamo kako je demokratija u SAD toliko krhka kad bi trebalo da bude svetionik demokratije za ostatak sveta - poručio je analitičar Samir Kijango iz Tanzanije, dok stručnjak za demokratiju u Africi i profesor Nik Česman dodaje: „Čak su i neki afrički izbori bolje organizovani.“

- Amerika možda još nije potpuno postala banana republika, ali ih dobro imitira. Na društvenim medijima Kinezi se cerekaju tome, kao i Rusi. Zbunjenost oko toga šta se dešava na izborima je apsurdna. Neophodna je izborna reforma i Trampov neuspeh je to što je nije sproveo - piše Fredi Grej, urednik u konzervativnom Spektatoru.

Sjedinjene Američke Države trebalo bi do 8. decembra da reše sva pitanja u vezi sa održavanjem izbora - uključujući prebrojavanje glasova i sudske sporove o rezultatima. Članovi Elektorskog koledža sastaju se 14. decembra kako bi utvrdili konačni ishod glasanja.

Donald Tramp

Krili su vakcinu da ja ne bih pobedio

Donald Tramp ocenio je da je vest o efikasnosti vakcine protiv koronavirusa objavljena nakon predsedničkih izbora zato da on ne bi pobedio. U seriji tvitova Tramp je istakao da ta agencija i Demokratska stranka „nisu želele da on pobedi zahvaljujući otkriću vakcine, već su čekali pet dana da to objave“.

- Da je Bajden bio predsednik, ne biste imali vakcinu još četiri godine. Birokratija bi uništila milione života - napisao je Tramp.