RAKETIRANA AMERIČKA BAZA U IRAKU: Jedan vojnik ranjen, detonacije odjekuju aerodromom(VIDEO)

Na američku bazu koja se nalazi na dva kilometra od prestonice iračkog Kurdistana ispaljeno je nekoliko nevođenih raketa od kojih su dva projektila pogodila objekte u ovoj vojnoj bazi.

Pretpostavlja se da iza napada prema pisanju na društvenim mrežama ljudi upućenih u dešavanja na Bliskom istoku stoji Iranska revolucionarna garda, iako zvaničnu odgovornost za napad za sad niko nije preuzeo.

#BREAKING Fire inside #US base in #Erbil international airport. pic.twitter.com/hIGuu1yAHO

Prema svedočenjima očevidaca i snimcima na društvenim mrežama neke od ispaljenih raketa pale su i po četvrti Naz Siti u Erbilu, odakle lokalni mediji javljaju o velikoj materijalnoj šteti na pojedinim objektima.

Za sada nema informacija o stradalim ili povređenim civilima.

The moment when one of the rockets fell 2KM south of #Erbil international airport. pic.twitter.com/9EBn3GRp9l