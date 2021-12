POSLE SMRTI ZAMRZNUTI U TEČNOM AZOTU: Mnogi se nadaju da će oživeti u budućnosti zahvaljujući novin tehnologijama VIDEO

Naime, kriogenzacija (smrzavanja tela u tečnom azotu na minus 196 stepeni Celzijusa) prvi put se, kao takva, pojavljuje u filmovima naučne fantastike, prenosi Espreso.

Osnovana 1972. godine. Alkor fondacija za produženje života je neprofitna organizacija koja se nalazi u Arizoni i ujedno je najveća kompanija koja se bavi zamrzavanjem tela. Njihove usluge su za one sa dubljim džepom. Za celo telo moraćete da izdvojite 150.000 dolara i 80.000 za zamrzavanje i čuvanje glave, što se klijentima obično naplaćuje iz polise životnog osiguranja.

Ralf Merkl, ekspert za nanotehnologiju i direktor Alkora, veruje da je ključni korak u ovom procesu razvoj nanorobota koji će moći da poprave telo na ćelijskom nivou pre nego što ga naučnici odmrznu.

Njihov zadatak je da poprave ili zamene oštećeno ili izumrlo tkivo, kao i sve ono što je podleglo oštećenju samim zamrzavanjem. Proces “oživljavanja” bi, u idealnom slučaju, obnovio i fiziologiju umrlog do onog nivoa na kom je bila. Možda bi mu i omogućavali da se “vrati” pametniji i zdraviji nego što je ikad bio.

– Govorimo o fundamentalno moćnijoj medicinskoj tehnologiji od najnaprednije koju danas posedujemo. Krucijalni cilj je nastavak evolucije koncepta života i smrti, a ljudi će moći da podnesu još veća oštećenja organizma nego sad, da se u potpunosti oporave – kaže Merkl, koji ima dva doktorata, na Berkliju i Stenfordu.

Pre nego što se telo ohladi na minus 196 stepeni Celzijusovih (temperaturu na kojoj se tečni azot pretvara u gas), krv osobe se zamenjuje specijalnim krio rastvorom koji se ne zamrzava na tako niskim temperaturama. Tehnički, telo i ta tečnost nisu smrznuti nego se pretvaraju u staklastu supstancu koja u sebi nema ledene kristale koji mogu da oštete organizam.

Prvi korak u budućem procesu regeneracije biće otklanjanje te tečnosti, zatim omogućavanje lekarima da cirkulaciju tela iskoriste kao seriju tunela kroz koje bi mogli da šalju nano robote, nanomaterijale kao i specijalnu ultrabrzu optički mrežu vlakana koju zatim povezuju s kompjuterom koji se nalazi napolju.

- Potrebna energija da se “restartuje” mozak, prema našim računicama, biće jednaka snazi i brzini 100 miliona trenutno najbržih računara na svetu koji bi radili neprekidno tri godine. A s trenutnim napretkom računarske tehnologije, tu snagu kompjutera imaćemo za jedno 26 godina. Dajte im još jedno 10 godina i cena tih kompjutera će pasti sa 100 miliona na 100.000 dolara – dodaje on.

Ovo su samo neki od zamrznutih ljudi koji su rešili da obrišu granicu između života i smrti.

1. Dr Džejms Bedford, profesor psihologije Univerziteta Kalifornije je prva osoba sačuvana u tečnom azotu.

Izbor da bude zamrznut je u potpunosti bio njegov lični. Čak je i ostavio na raspolaganju novčana sredstva koja će potkrepiti kapsulu od čelika , kao i tečnost koja se nalazi u njoj.Kada je 12. januara 1967. preminuo, njegova porodica je postupila u skladu sa njegovim željama. To je bio veliki dan za zajednicu Krionika i zbog toga se 12. januar naziva još i ''Bedfordovim danom''. Bedford je prebačen u drugu kapsulu 1991. ali, kako se čini, do sada je sve izdržalo.

2. Dik Kler Džouns radio je u televizijskoj industriji: bio je producent, glumac i pisac.Takođe je bio i član Udruženja Krionika Kalifornije. Umro je od posledica infekcije side ,1988. i odmah je zaleđen – doslovno. Postoji zabeležen negde čitav proces, što je fascinantno, ako ne i bizarno.

3. Tomas K. Donaldson, matematičar. Imao je ideje o smrti koje su bile čudnije čak i od same krionike. Verovao je da, iako su ljudi "mrtvi", njihov mozak nastavlja da postoji i biva funkcionalan, ali da trenutno ne posedujemo tehnologiju da pristupimo tome . U njegovo zdravlje, nadamo se da je njegova tvrdnja tačna. Preminuo je 2006. i pretpostavlja se da je krionski sačuvan. Delovao je prilično samouveren u to da će se jednog dana vratiti. U intervjuu 1982. kada je upitan da podeli mudrost vezanu za tematiku krionike, rekao je "Mislim da šta god da bih rekao sada, zvučalo bi suludo za nekih 300 godina. Biće bolje da ne govorim ništa, da me ne bude sramota za 300 godina''.

4. FM-2030. Baš kao što ste pročitali, to je bilo njegovo ime. Rođen je kao Feridon M. Esfandiari, ali je promenio ime koje bi odražavalo njegov cilj da doživi stotu (2030. bi bio njegov stoti rođendan ). Takođe je predvideo da će 2030. biti prekretnica kad nastaje ''vreme čuda'' . Te godine raspon godina neće više postojati i postojaće izvanredna šansa za svakoga da živi večno. 2030. je za njega san i cilj kojem teži.

Umro je 2000. u 69. godini od kada je podlegao kanceru pankreasa. Bio je zaleđen sistemom krionike, jer je verovao da će ljudi uskoro razviti sintetičke organe i delove tela, što će automatski momenat smrti baciti u prošlost. Zvao je pankreas glupim, bezveznim, jadnim organom''.

Jeste li primetili da neko nedostaje na listi ? Volt Dizni. Uprkos upornim glasinama i pričama koje kolaju, Volt nije zamrznut. Nakon njegove smrti, 1966. Volt je sahranjen u šumovitom Memorijalnom parku u Glendalu, u Kaliforniji.

Kurir.rs/Espreso