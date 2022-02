UŽIVO BAJDEN O UKRAJINSKOJ KRIZI: Amerikanci se neće boriti u ovom sukobu! Branićemo svaki pedalj teritorije članica NATO! VIDEO

"Putin je to planirao mesecima, mi to već dugo govorimo. Skupio je više od 170.000 vojnika na granici. Odbio je sve diplomatske napore Sjedinjenih Država i saveznika. Već nedeljama upozoravamo da to će se desiti, očekivali smo“, rekao je Bajden.

"Optužili su Ukrajinu za genocid i agresiju. Priznali su takozvane republike na ukrajinskoj teritoriji. Putin je objavio rat i za samo nekoliko trenutaka su projektili počeli da padaju na Ukrajinu", rekao je Bajden.

„Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat i sada će on i njegova zemlja snositi posledice. Danas najavljujem oštre sankcije, posledice će biti teške po rusku ekonomiju. SAD to ne rade same, već u saradnji. sa EU i mnogim partnerima širom sveta."Upravo sam razgovarao sa liderima G7. Ograničićemo sposobnost Rusije da posluje u dolarima, funtama i evrima", rekao je Bajden.

"Rusko tržište akcija je danas doživelo krah. Blokirali smo ruske banke, odsekli smo Rusiju od američkog finansijskog sistema. Danas uključujemo još četiri velike banke u sankcije, uključujući VTB", rekao je Bajden.

"Pogodili smo njihovu visokotehnološku industriju i sprečićemo ih da modernizuju svoju vojsku. Takođe preduzimamo korake da odbranimo naše NATO saveznike. Sutra će biti održan samit NATO-a sa 30 zemalja. Tamo ćemo se dogovoriti o daljim koracima. Samo ove „Poslali smo vojnu opremu u vrednosti od 650 miliona dolara“, rekao je on.

"Ponavljam, američka vojska se neće boriti u Ukrajini, ali ćemo braniti svaki pedalj teritorije članica NATO-a. NATO nikada nije bio ovako ujedinjen. Ponavljam, za NATO je napad na jednu članicu napad na sve članove“, rekao je Bajden.

Kurir.rs/Index.hr