NE DAO NAM BOG DA SE TO DESI! Analitičar ukazao na OGROMAN problem rata u Ukrajini, lako može doći do KATASTROFE ako se OVO DOGODI

Direktor Srpskog pokreta obnove Aleksandar Cvetković osvrnuo se u Jutarnjem programu Kurir televizije na obeležavanje 31. godine od sticanja nezavisnosti Ukrajine i upozorio na potencijalan problem zbog kog može ispaštati cela Evropa, ne samo Ukrajina.

Cvetković ističe da je jedan od problema kod bratoubilačkih ratova što oni traju i kada se završe, a drugi da ukoliko se pogodi nuklearna elektrana Zaporožje, stradaće cela Evropa.

- Činjenica je da je 31. godina od proglašenja nezavisnosti Ukrajine doživljena u ratnim okolnostima. Te najave koje su se dešavale predhodnih dana su deo ratne atmosfere. Nažalost se to tako dešava već šest meseci. Stradanja su ogromna. Nadam se i verujem da veliki broj naših sugrađana da će dogodine taj datum proći u miru. Činjenica je da rat neće prestati tako brzo, ni šest meseci nije kratak rok, čini mi se da će se to nastaviti. Zelenski je rekao da je ponovna nezavisnost Ukrajine rođena taj dan kada je Rusija Ukrajinu napala. Problem je što kad dođe do bratoubilačkog rata, ti ratovi traju i kad se završe - rekao je Cvetković i dodao:

- Zbog toga treba što pre da prestane rat u Ukrajini, ali ne vidim kad i kako. Činjenica je da se granatiranja i stradanja nastavljaju, ne dao nam Bog svima da se desi nešto oko nuklearke, u tom slučaju bi stradala cela Evropa. Grozim se kada čujem navijanja, to je potpuno neljudski - izjavio je Cvetković gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Kurir.rs/M.L.

