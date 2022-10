NJEGOVA JEDNA REČ MENJA SVE! "Uključio se u RAT u Ukrajini zbog profita!" Miletić za Kurir TV: MASK NIŠTA NE RADI SLUČAJNO

Imali smo priliku da vidimo kako jedan tvit, nekoga ko ima milione pratilaca, može da uzburka čak i najviše zvaničnike. Na tvit Ilona Maska reagovali su u velikom broju i obični korisnici tvitera, pa je na kraju sam Mask morao da pokrene i anketu o izjašnjavanju šta je najbolji scenario za rešenje ukrajinske krize.

foto: Kurir televizija

Naravno, svako slovo poznatih i uticajnih ličnosti meri se i ceni više. Podsetimo se samo kakav je uticaj imao na svet stav Novaka Đokovića o vakcinaciji ili kada neki holivudski glumac komentariše političku situaciju.

Ovu temu, više nam je približio gost Kurir TV, Ivan Miletić programski direktor Instituta za javnu diplomatiju.

foto: Kurir televizija

- Ono što je poznato kod Ilona Maska je to što voli da se umeša u te priče. Bila je čuvena afera kada je krenuo kovid, pa je on pokušao da predvidi kada će to da bude na nuli, naravno, to se nije ostvarilo. Ono što je za njega važno je kako stoje njegove deonice na berzi, on kao dobar CEO i kapitalista vrlo je zainteresovan za to. Zanimljiva stvar, pre tog tvita, na berzi je počela da opada vrednost za kompaniju Tesla za 10%, a kada je pustio taj tvit to je zaustavilo taj pad, čak je došlo i do blagog porasta. Ništa nije slučajno, on vodi o tome računa - rekao je Ivan Miletić.

Govorio je o uticaju društvenih mreža na javno mnjenje i koliko ga one oblikuju:

- One sada mnogo oblikuju javno mnjenje, zato je važno svim kompanijama i medijskim kućama da imaju svoje prisustvo na društvenim mrežama. Zanimljivo je to da je Ilon Mask posle sve te lavine, on je izašao sa ponudom da kupi Tviter, tako da će on postati vlasnik Tvitera nakon svega i sudskog procesa, a akcije Tvitera su posle te izjave skočile za 15% - zaključio je Ivan Miletić.

