PUTIN DIREKTNO OPTUŽIO UKRAJINCE: Napad na Krimski most organizovale ukrajinske specijalne službe

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da su izvršioci i naručioci podrivanja Krimskog mosta specijalne službe Ukrajine. On je to saopštio na sastanku sa predsednikom Istražnog komiteta Aleksandrom Bastrikinom, navodi RIA Novosti.

Šef Istražnog komiteta najavio je pokretanje krivičnog postupka po članu "terorizam". On je takođe obavestio šefa države o identitetu osumnjičenih koji su učestvovali u pripremi bombaškog napada.

„Već smo utvrdili rutu kamiona gde je došlo do eksplozije. To su Bugarska, Gruzija, Jermenija, Severna Osetija, Krasnodar... Nosioci su identifikovani. Uz pomoć operativnih oficira FSB uspeli smo da identifikujemo osumnjičene iz među onima koji bi mogli da pripreme teroristički napad“, precizirao je on.

Ujutru 8. oktobra na Krimskom mostu odjeknula je eksplozija - dignut je kamion u vazduh, nakon čega se zapalilo sedam cisterni sa gorivom iz voza koji je išao duž železničkog dela prelaza. Kao rezultat toga, dva raspona automobila su se delimično urušila, ali lučni nosači preko kanala za transport nisu oštećeni.

