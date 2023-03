ZELENSKI: BRANIĆEMO BAHMUT DO KRAJA! Obradović: Ovim tempom Rusi će osvojiti Ukrajinu za 300 godina

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi padom Bahmuta ruske trupe imale otvoren put ka osvajanju ključnih gradova u Donbasu, zbog čega je odlučeno da se nastavi sa odbranom grada oko kojeg već devet meseci traju žestoke borbe!

Vlasti u Kijevu donele odluku su da se brani grad koji je gotovo u potpunom okruženju i uprkos tome što je i šef Pentagona Lojd Ostin izjavio da bi osvajanjem Bahmuta Rusija postigla malu i svakako ne odlučujuću pobedu.

Taktičko pitanje

- Ovo je taktičko pitanje za nas - rekao je Zelenski u intervjuu za CNN i dodao:

- Shvatamo da bi neprijatelj mogao da nastavi dalje nakon Bahmuta. Mogli bi da dođu do Kramatorska, Slovjanska, to bi bio otvoren put za Ruse nakon Bahmuta do drugih gradova u Ukrajini, u smeru Donjecka. Zato su naši momci tamo.

Zelenski je naveo i da su njegovi motivi da zadrži grad "toliko različiti" od ciljeva Rusije:

- Razumemo šta Rusi žele. Rusiji je potrebna barem neka mala pobeda, čak i uništavanjem svega u Bahmutu i ubijanjem svih civila. Ako Rusija uspe da postavi svoju malu zastavu na vrh Bahmuta, to bi pomoglo da se mobiliše njihovo društvo i stvori ideja da imaju tako moćnu vojsku. Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, u izjavi za Kurir ističe da "svaki dan kad se Ukrajina odbrani predstavlja njenu pobedu":

foto: Kurir Televizija

- Ukrajinske snage u Bahmutu već devet meseci uspešno troše rusku vojsku. Ako nastave ovim tempom, Rusi će osvojiti Ukrajinu tek za 300 godina. Ukrajinci su odlično utvrđeni u ovom gradu i imaju linije snabdevanja, koje još funkcionišu. Odluka je na vojnom vrhu da li je isplativo da se Bahmut brani, a za sada vidimo da je to isplativo, jer Rusi uprkos svim naporima ne uspevaju da ga osvoje.

Prolećna ofanziva

Podsećamo, poslednjih dana u zapadnim medijima pojavili su se navodi da je zbog Bahmuta došlo do sukoba između ukrajinskih političkih i vojnih snaga, koje smatraju da bi trebalo povući i sačuvati vojsku za veliku prolećnu ofanzivu. Međutim, Zelenski je te navode odbacio.

- Prvo moramo misliti na naše ljude i niko ne sme biti opkoljen, to je vrlo važno. Moramo učiniti sve što možemo dok dobijamo oružje, zalihe i dok se naša vojska sprema za protivofanzivu. I vojsci je jasno da moramo tamo da ostanemo uprkos činjenici da je Rusija uništila ceo grad - zaključio je Zelenski.

"Vagnerovci" objavili Pao istočni deo grada? Šef ruske paravojne grupe Vagner rekao je da su njegove trupe zauzele "ceo istočni deo" Bahmuta, centra borbi na istoku Ukrajine. - Vagnerove jedinice zauzele su ceo istočni deo Bahmuta, sve što je istočno od reke Bahmutka - rekao je Jevgenij Prigožin u audio-poruci. foto: AP U poslednjem izveštaju Institut za proučavanje rata (ISW), koji okuplja grupu američkih stručnjaka, navedeno je da su ruske snage "kako izgleda" zauzele istočni deo grada posle "kontrolisanog povlačenja" ukrajinskih snaga u toj zoni. Zapadni izvori su naveli da je Rusija u borbama za ovaj grad do sada izgubila do 30.000 vojnika, koji su poginuli ili su ranjeni.

