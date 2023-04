MAŠINOG OCA ČEKA ZATVOR: Beloruske vlasti isporučile Rusiji oca devojčice koja je napravila antiratni crtež KRIO SE U MINSKU

Otac ruske devojčice poslate u sirotište pošto je u školi napravila antiratni crtež, izručen je iz Belorusije nazad u Rusiju odakle je pobegao od kazne od dve godine zatvora, izvestila je danas grupa za ljudska prava.

Aleksej Moskaljov je pobegao iz kućnog pritvora neposredno pre izricanja presude prošlog meseca u gradu Jefremovu, južno od Moskve. Dva dana kasnije priveden je u Belorusiji. Prema beloruskom centru za ljudska prava Viasna, kada su posetioci danas pokušali da Moskaljova nađu u beloruskom zatvoru, rečeno im je da je izručen Rusiji.

Moskaljov (54) je zbog objava na društvenim mrežama u kojima se kritikuje rat u Ukrajini, optužen po zakonu doneto nekoliko dana posle početka invazije ruskih trupa u februaru 2022. On je odbacio te optužbe tvrdeći da to na internetu nije pisao on.

U slučaju koji je izazvao međunarodnu gnev, otac 13-godišnje Marije Moskaljove osuđen je zbog "diskreditacije ruske vojske" i osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu, dok je njegova ćerka poslata u sirotište.

Po rečima njegovog advokata i njegovih pristalica, nevolje Moskaljova su počele pošto je njegova ćerka u školi "Jefremov br. 9" nacrtala sliku na kojoj projektili iznad ruske zastave lete ka ženi i detetu. Na crtežu su bile i reči "Ne ratu" i "Slava Ukrajini".

Potom je Moskaljov kažnjen zbog navodno svojih objava na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Beta)