RUSKA ODMAZDA! MASOVNI UDARI NA HERSON: Ubijeno 16 ljudi, 22 ranjeno

U opsežnim ruskim udarima na južnu ukrajinsku Hersonsku oblast danas je stradalo 16 ljudi a 22 je ranjeno, javilo je ukrajinsko tužilaštvo.

Ukrajinske vlasti najavile su uvođenje policijskog časa u istoimenom glavnom gradu te oblasti od petka uveče.

"Masovni napadi okupatora na civile u regionu Hersona - bilans je porastao na 16 mrtvih", navelo je regionalno tužilaštvo preko Telegrama.

Kako je navedeno još oko 22 osobe su ranjene u tim udarima na civilnu infrastrukturu.

Prema vlastima u dva udara na supermarket i železničku stanicu grada Hersona blizu linije fronta bilo je najmanje četvoro mrtvih i više ranjenih a u odvojenom granatiranju ubijeno je troje ljudi koji su radili na popravci energetskog objekta u tom regionu. Za sada nisu detaljno nabrojani svi ruski udari u toj oblasti.

Prema šefu lokalne vojne uprave Oleksandru Prokudinu Herson je i dalje na meti napada ruske artiljerije.

Grad koji su ruske trupe okupirale nekoliko meseci u 2022. godini oslobođen je u novembru prošle godine u uspešnoj ukrajinskoj kontraofanzivi u regionu.

Od tada je Herson pod redovnim ruskim granatiranjem, a ruska vojska se nalazi samo s druge strane reke Dnjepar koja čini prirodnu liniju fronta.

Prokudin je takođe danas objavio policijski čas u Hersonu od petka uveče koji će trajati 58 sati, u vreme kada Kijev treba da završi svoje pripreme za veliku ofanzivu.

On je rekao da će policijski čas biti od 20.00 5. maja do 6.00 ujutro 8. maja. U to vreme će biti zabranjeno kretanje ulicama grada i biće zabranjeni ulasci i izlasci iz grada.

On je opravdao ove privremene restrikcije time da je snagama bezbednosti potrebno da rade svoj posao.

Ova objava vlasti data je u vreme kada je Kijev rekao da se "privode kraju" njihove pripreme za veliku ofanzivu za povratak teritorija koje je okupirala Rusija na istoku i jugu.

