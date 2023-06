HERSON KAO ČERNOBILJ Ukrajinski profesor o rušenju brane: Rusi su to uradili u panici da bi sprečili prelazak ukrajinske vojske

Profesor kijevskog Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjeckij komentarisao je probijanje brane Kahovka u Ukrajini.

Iako se Rusija i Ukrajina međusobno optužuju za ovaj incident, on tvrdi da Kijev nema mogućnosti za tako nešto, a dodaje i da su posledice ovog incidenta ogromne i da će se osećati godinama.

- Čekamo povećanje nivao vode u Hersonu ne samo sa leve nego i sa desne obale Dnjepra, gde se voda digla tri do pet metara - rekao je on, preneo je Index.hr.

Istakao je da se "posledice ekološkog uticaja upoređuju otprilike sa posledicama Černobilja".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Profesor tvrdi da Ukrajina nema veze sa eksplozijom niti da ima mogućnosti za to.

- Postoji 70 odsto verovatnoće da su Rusi to sami digli u vazduh a 30% da je brana pukla sama od sebe jer je bila oštećena još od jeseni prošle godine. To sa čime se suočila Ukrajina može se uporediti sa razmerama Černobilja. Nismo mi budale pa da takve probleme pravimo sami sebi - rekao je on.

Navodi da su počele pripremne operacije za dugo najavljivanu ukrajinsku kontraofanzivu.

- Rusi se boje ofanzive naše vojske. Još se ne zna gde će biti glavni udarac i ako je Rusima pukao film, oni su verovatno digli branu u vazduh da spreče prelazak naše vojske. Oni su pomalo u panici - rekao je.

Dodaje da ukrajinska vojska ima i snage i motivacije te da radi na tome da oslobodi ukrajinsku teritoriju pod ruskom okupacijom.

- Radimo na tome da oslobodimo naše teritorije i da sledimo primer Hrvatske, kako ste to uradili za vreme Domovinskog rata oslobodivši svoju teritoriju - zaključio je Kamenjeckij.

(Kurir.rs/Blic)