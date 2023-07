DORUČAK PRED OLTAROM: Pogledajte kako izgledaju crkve u Belgiji pretvorene u hotele i pivnice, JEDNA POSTALA NOĆNI KLUB (FOTO)

Ispovedaonice u kojima su generacije Belgijaca priznavale svoje grehe stoje naslagane u uglu nekadašnje crkve Presvetog srca u gradu Mehelenu, što je dokaz da su nadživele svoju svrhu, navodi Asošiejtid pres u tekstu o prenameni crkava u Belgiji koje su postale hoteli i kafići, a jedna čak i noćni klub.

Crkveni objekat u tom belgijskom gradu biće zatvoren na dve godine dok se tu ne dodaju kafić i koncertna pozornica, a plan je da se crkva pretvori u "novo kulturno žarište u srcu Mehelena", skoro nadomak mesta gde živi belgijski nadbiskup.

Doručak pred oltarom u crkvi u Mehelenu koja je pretvorena u hotel foto: AP Virginia Mayo

Iza ugla je bivša franjevačka crkva već postala luksuzni hotel u kojem je poznati belgijski pjevač Strome proveo prvu bračnu noć.

- To je bolno. Neću to da krijem. S druge strane, povratak u prošlost nije moguć - kazao je monsinjor Johan Boni, biskup Antverpena.

AP navodi da se sve veći broj nekada svetih građevina prenamenjuje za različite svrhe, od prodavnica odeće do noćnih klubova. Navodi se da je to fenomen koji se može videti u velikom delu kontinentalne Europe, od Nemačke do Italije, ali i u mnogim zemljama između njih.

foto: AP Virginia Mayo

Taj fenomen se osobito ističe u Flandriji, gde su smeštene neke od najvećih katedrala na Starom kontinentu. Studija istraživačke skupine PEW iz 2018. pokazala je da u Belgiji od 83 odsto onih koji kažu da su hrišćanski odgajani samo 55 odsto još uvek sebe smatra hrišćanskim vernicima.

Studija je pokazala da samo 10 odsto Belgijaca i dalje redovno ide u crkvu. U proseku, svaki od 300 gradova u Flandriji ima oko šest crkava, ali često nema dovoljno vernika da popune jednu jedinu crkvu. Neke crkve postaju trn u oku u gradskim centrima a njihovo održavanje zahteva značajna finansijska sredstva.

foto: AP Virginia Mayo

Mehelen, gradić od 85.000 stanovnika severno od Brisela, rimokatolički je centar Belgije. Ima puno crkava, od kojih se nekoliko nalazi blizu katedrale Svetog Rumbolda sa zvonikom koji je na popisu svetske baštine UNESKO. Gradonačelnik Bart Somers godinama radi na tome da mnoge zgrade dobiju drugu namenu.

- U mom gradu imamo pivnicu u crkvi, imamo hotel u crkvi, imamo kulturni centar u crkvi, imamo knjižaru u crkvi. Dakle, imamo puno novih namena za crkve - poručio je Somers, koji je kao flamanski regionalni ministar takođe uključen u prenamenu oko 350 crkava raširenih u gusto naseljenom regionu od 6,7 miliona stanovnika.

foto: AP Virginia Mayo

AP navodi da je značajan projekt prenamene u Belgiji bio Martinov hotel Patershof u Mehelenu, gde je unutrašnjost crkve uništena kako bi se napravile sobe.

- Često čujemo da ljudi ovde dolaze kako bi se opustili i uživali u tišini - kazala je direktorka hotela Emili De Preter.

foto: AP Virginia Mayo

Gradonačelnik Somers je rekao da "ljudi spavaju u crkvi, možda imaju polni odnos u crkvi".

- Dakle, mogli biste da kažete: etički, da li je dobra ideja imati hotel u crkvi? Uopšte ne oklevam po tom pitanju. Više me brine stvarna arhitektonska vrednost - naveo je Somers.

foto: AP Virginia Mayo

Vrednost dizajna posebno je jasna u crkvi Svetog Antona Padovanskog u Briselu, koja je pretvorena penjački klub.

Takođe u Briselu noćni klub "Spirito" preuzeo je anglikansku crkvu, a kao svoj logo ima crtež sveštenika koji ljubi časnu sestru. AP navodi da to nije baš ono što je biskup Boni imao na umu. On smatra da čak i ako je rimokatolička vera na izdisaju, osećaj sakralnog ili potreba za promišljanjem i dalje su prisutni u društvu bilo da je neko religiozan, agnostik ili ateista.

Zbog toga Boni smatra da nema potrebe pretvarati crkve u supermarkete ili diskoteke.

- To su mesta za razmišljanje. I nije li upravo to ono o čemu bi crkva trebalo da brine?" - upitao je biskup Boni.

(Kurir.rs/Asošiejtid pres)