PREDSEDNIK SI: Ekološka zaštita je od vitalnog značaja

Kineski predsednik Si Đinping u utorak je pozvao na kontinuirano insistiranje na izgradnji ekološke civilizacije, navevši te napore kao "stratešku rešenost" na novom putu zemlje ka izgradnji socijalističke moderne zemlje na svestran način. Juče je obeležen prvi Nacionalni dan ekologije u Kini, a predsednik je istakao ugljenični cilj zemlje da dostigne vrhunac ugljenika do 2030. On je pozvao kineski narod da nastavi transformaciju ka zelenom i niskougljeničnom razvoju. Izrazio je nadu da će celokupno društvo energično promovisati i služiti kao uzor u prihvatanju koncepta da su bistre vode i bujne planine neprocenjiva sredstva. „Ekološka zaštita je od vitalnog značaja za održivi razvoj kineske nacije“, rekao je Si, nazvavši to glavnim političkim pitanjem koje se tiče misije i svrhe Komunističke partije Kine (KPK) kao i velikim socijalnim pitanjem koje se odnosi na dobrostojeću javnost. „Na novom putu izgradnje moderne socijalističke zemlje u svim aspektima, treba uložiti napore da se održi strateška rešenost u unapređivanju ekološkog napretka i promoviše visokokvalitetni razvoj usklađen sa visokostandardnom zaštitom“, rekao je Si. Sa fokusom na vrhunac ugljenika i neutralnost ugljenika, zemlja bi trebalo da olakša postepeni prelazak sa dvostruke kontrole na količinu i intenzitet potrošnje energije na dvostruku kontrolu nad količinom i intenzitetom emisije ugljenika, istakao je Si. On je pozvao na konkretne i stalne napore širom društva da daju veći doprinos zajedničkoj izgradnji čistog i lepog sveta. Si-jeve instrukcije preneo je vicepremijer Ding Sjuesijang, član Politbiroa Centralnog komiteta KPK-a, na svečanom otvaranju manifestacije povodom Nacionalnog dana ekologije održanog u utorak u gradu Hudžou, u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang. Obraćajući se na ceremoniji, Ding je naglasio značaj izgradnje Lepe Kine i pozvao na veće napore za stvaranje visokokvalitetne ekološke klime za podršku visokokvalitetnom razvoju i ubrzavanje napretka modernizacije koja uključuje harmoniju između čovečanstva i prirode. Ding je pozvao na hvatanje u koštak sa događajem od utorka kao priliku da se produbi razumevanje javnosti o razmišljanju Si Đinpinga o ekološkoj civilizaciji i unapredi svest i ponašanje ljudi u zaštiti ekološke sredine.

