PRODUCENT UMRO 8 PUTA ZA 24 SATA?! Šokantna ispovest, lekari nisu verovali šta se dešava, srce mu nije kucalo i po 2 minuta

Producent iz Кalifornije za nekoliko sati osam puta je preminuo od posledica srčanog udara i svaki put se vraćao u život!

Evan Vaserstrom imao je 40 godina kad je 28. marta 2016. na poslu počeo da oseća čudne bolove.

- Delovalo mi je kao da me peče u venama leve ruke. Obilno sam se znojio. Imao sam osećaj kao da sam upravo otišao na tuširanje sa svom odećom. Ništa slično ranije nisam iskusio - rekao je Evan.

Brzo je pozvao hitnu pomoć i objasnio operateru da ima najgori napad panike u svom životu ili srčani udar. Hitna pomoć je stigla tačno kada je Vaserstrom pao u nesvest. Morao je da bude oživljen pomoću defibrilatora šest puta dok je bio na putu za bolnicu.

- Bolničar je rekao da je to izgledalo kao ping-pong. Svaki put kada bi me šokirali da me vrate u život ponovo bih umro na 30 do 40 sekundi - rekao je Vaserstrom.

Umro je potom još dva puta u bolnici po dva minuta. Ukupno je umro osam puta u jednom danu.

Lekari su ga hitno odveli na operaciju i ugrađena su mu dva stenta. Ispostavilo se da je arterija koja je stvorila takozvanu udovicu bila začepljena 100 odsto dok je druga arterija bila blokirana 70 odsto.

- Izraz "udovica" podrazumeva stanje kad je leva silazna srčana arterija 100 odsto blokirana. Ta arterija prenosi skoro 50 odsto krvi do vašeg srčanog mišića - objašnjava doktor Adžej Kirtejn.

Vaserstrom je stavljen u medicinski indukovanu komu na intenzivnoj nezi i priključen na ECMO aparat zbog čega mu je srce kucalo. Doktori nisu verovali da će preživeti. Upozorili su Vaserstromovu porodicu da ukoliko i preživi neće moći da hoda ili govori.

Nekako je međutim izašao iz kome i čudesno se oporavio.

- Moji prijatelji i porodica misle da sam nepobediv... Sada znam da je ovo pravi život i da će se na kraju završiti. To za mene više nije teorijska misao. To je zapravo deo mog životnog iskustva - rekao je Vaserstrom i dodao da ga umiranje osam puta nije izlečilo od straha ili brige.

(Kurir.rs/Njujork post)