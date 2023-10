ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE NETANJAHUA: Tokom inspekcije trupa poručio - "Ako uđete u rat, biće to GREŠKA VAŠEG ŽIVOTA"

Izraelski Premijer Benjamin Netanjahu sastao se sa vojnicima na severnoj granici i upozorio šiitsku grupu Hezbolah.

Njegovo upozorenje dolazi u svetlu obnovljenih sukoba izraelske vojske i libanske militantne grupe koju podržava Iran.

- Ako Hezbolah odluči da uđe u rat, čeznuće za Drugim libanskim ratom - kaže Netanjahu, pozivajući se na rat Izraela sa libanskom grupom 2006. godine.

- Napraviće grešku svog života. Udarićemo snagom koju ne može ni da zamisli, što će biti razorno i za njih i za Liban - kazao je on, a potom se obratio vojnicima:

- Znam da ste izgubili prijatelje, i to je veoma teška stvar, ali mi smo u borbi našeg života, borbi za naš dom. To nije preterivanje, to je ovaj rat. To je ubij ili budi ubijen, a njih treba ubiti.

(Kurir.rs/Times of Israel)