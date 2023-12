"RUSI POKREĆU OFANZIVE NA VAŽNE DATUME, A JEDAN SLEDI USKORO!" Stručnjaci: Spremno 500.000 novih vojnika, ukopavanje ne pomaže

Vlasti severnog Jemena, gde vlada šiitski pokret Huti, saopštili su juče da sprovode opštu mobilizaciju kako bi pripremili borce za učešće u ratu na strani palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze.

Ovim povodom u jutrnjem programu Kurir televizije gostovali su Dr Slobodan Janković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu I Milorad Đošić, pukovnik u penziji.

foto: Kurir Televizija

Đošić je konstatovao da se događaji u Jemenu, kao i u slučaju Gaze kreiraju kako bi se skrenula pažnja sa rata u Ukrajini:

- Svi događaji se po mom mišljenju vode iz jednog centra. Iz Londona. Ne iz Vašingtona. Sve je to odvraćanje pažnje sa Ukrajine. I Gaza i sada Jemen i Huti. To da su Huti napali dva broda, pa...Sećamo se kada su gusari napadali neke brodove oko Madagaskara. Vidimo da su Ukrajinci počeli da se ukopavaju, ali to ne znači ništa jer avioni kojima raspolažu Rusi je fantastična. Vidimo da su neki dan uništii 40 oficira zapadne alijanse. Amerikanci su navikli da ratuju protiv slabijih. To rade od 1492 godine.

Janković se saglasio po pitanju odvlačenja fokusa sa Ukrajine i dodao da je moguće da postoje i drugi motivi:

foto: Kurir Televizija

- Ovo što je pukovnik rekao je suština, mada Jemen je jedna od najsirimašnijih zemalja na svetu postojie i postoje lokalni razlozi za skretanje pažnje sa ekonomske situacije. Što se tiče Huta oni su ljudi baš zvog tog svog siromaštva nekako spremniji na borbu. Ali kako će oni da stignu do tamo? Mobilizacija je malo u svrhu skretanja pažnje, kao kod nas što se stalno proizvode izbori i razne afere koje se nikada ne rešavaju tako će i oni da naprave mobilizaciju. Oni ne mogu vojno da naštete Izraelu - rekao je Janković i dodao:

- Pažnju sa Ukrajine je potrebno skrenuti i zbog ruska ofanzive koja se očekuje u neko trenutku. Očekivali smo je i ranije, ali zaboravljamo da Rusija ne ratuje samo protiv Ukrajine već protiv NATO pakta. Kada će ta ofanziva krenuti, to sam Kremlj zna, ali s obzirom na ljudske resurse u samoj Ukrajini i mogućnosti za dovlačenje NATO vojnika iz Poljske Rumunije i celog sveta ipak ograničene, ipak je potrebno da se skreće pažnja sa situacije na ukrajinskom ratištu.

RUSI POKREĆU OFANZIVE NA VAŽNE DATUME, A JEDAN SLEDI USKORO! Stručnjaci: Spremno 500.000 novih vojnika, ukopavanje ne pomaže

Rekao je da Rusija tradicionalno pokreće ofanziva na istorijsko značajne datume, a je jedan od njih februaru:

Rusija prima 15 do 20 hiljada dobrovoljaca na mesečnom nivou i sada su došli do brojke od 500.000 novih vojnika. Ako imate toliku vojsku logično je da će ofanziva u nekom trenutku uslediti sa ciljem da se osvoji čitava crnomorska obala, ono što se naziva Novorusijom. Ruska vojska, a tu mislim i na crvenu armiju u istoriji je imala običaj da pokreće ofanzive na istorijski značjne datume. Možda je taj datum i 24. februar, datum kada je počeo ova treći svetski rat.

