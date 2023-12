Simpozijum povodom 130. godišnjice rođenja Mao Cedunga

Centralni komitet Komunističke partije Kine (CK KPK) održao je 26. decembra simpozijum u Velikoj dvorani naroda povodom 130. godišnjice rođenja druga Mao Cetunga. Na simpozijumu se obratio Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta KPK-a, predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije. Si je tom prilikom naglasio važnost da se nastavi sa delom koje je pokrenuo i predvodio drug Mao Cetung i pozvao napore za razvoj Kine u jaču zemlju i za postizanje podmlađivanja kineske nacije na svim frontima putem kineske modernizacije. Mao je predvodio kineski narod u prilagođavanju marksizma kineskom razvojnom kontekstu, u izgradnji velike, slavne i ispravne Komunističku partiju Kine, kao i osnivanju nove Kine u kojoj je narod gazda svoje zemlje, naveo je Si. Mao je dao neuništiv istorijski doprinos kineskoj naciji i kineskom narodu, koji će se upisati u istoriju, ocenio je on. Reforme i otvaranje prema svetu su važan razlog zbog čega je Kina uspela ovakvom neverovatnom brzinom da prati korake vremena, ali su i ključni potez koji određuje sudbinu kineske modernizacije, rekao je Si. On je naglasio neophodnost da se za unapređenje kineske modernizacije, dalje produbljuju reforme i proširuje otvaranje, da se uklone sve institucionalne barijere koje ometaju napredak kineske modernizacije, kako bi se konstantno proširio razvojni prostor za Kinu. Kineska modernizacija je socijalistička modernizacija koju vodi KPK, ukazao je Si, naglasivši da samo jača Partija može da obezbedi stabilan i održiv razvoj kineske modernizacije. On je naglasio potrebu da Hongkongom i Makaoom upravljaju patrioti, i da se u tom poslu osigura kako ukupna nadležnost centralne vlade, tako i visoki stepen samouprave u specijalnim administrativnim regionima. Si Đinping je rekao da je potpuno ujedinjenje Kine neizbežan trend, naglašavajući da je to mesto gde leži veći nacionalni interes, i da je to što ljudi žele. On je istakao potrebu da sprovede generalna politika KPK za rešavanje pitanja Tajvana u novoj eri, da se pridržava principa jedne Kine i Konsenzusa iz 1992. godine. Predsednik Si je pozvao napore da se unapređuje integrisani razvoj u svim oblastima između dve obale Tajvanskog moreuza, i da se promoviše miran razvoj odnosa između dve obale Moreuza. Odlučne mere će biti preduzete kako bi se sprečio bilo kakav pokušaj da se Tajvan odvoji od Kine, podvukao je Si Đinping. On je naglasio da se kineska modernizacija ostvaruje mirnim razvojem, koja koristi kako kineskom narodu, tako i unapređenju modernizacije drugih zemalja. Kineski razvoj jača svetske snage za mir, rekao je Si, istakavši da Kina, bez obzira do kakve faze razvoja dođe, nikada neće tražiti hegemoniju, niti se baviti ekspanzijom. Simpozijumu su prisustvovali članovi Političkog Biroa CK KPK-a, članovi Sekretarijata CK KPK-a, rukovodioci Stalnog Komiteta Svekineskog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog Komiteta Kineske političke konsultativne konferencije i Centralne vojne komisije. Pre početka simpozijuma, kineski partijski i državni rukovodioci uključujući Si Đinpinga, Li Ćijanga, Džao Leđija, Vang Huninga, Cai Ćija, Ding Sjuesijanga, Li Sija i Han Dženga posetili su Mauzolej Mao Cetunga, gde su se tri puta poklolili pred statuom Maoa i odali počast bivšem lideru Kine.

