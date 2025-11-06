Slušaj vest

Donald Tramp ublažio je ton u pogledu buduće federalne podrške Njujorku posle ubedljive izborne pobede Zohrana Mamanija, sugerišući da je otvoren da pruži pomoć Njujorku pošto je prethodno pretio smanjenjem finansiranja, prenosi CNN.

Tramp je ponovio ocene da su, kako je naveo, koministički, marksistički socijalisti i globalisti imali svoju šansu, ali da su "doneli samo katastrofu", ali je naveo da će pomoći Njujorku jer želi da taj grad bude uspešan.

"Sada da vidimo kako će komunista proći u Njujorku. Videćemo kako će se to završiti. I pomoći ćemo im. Pomoći ćemo im. Želimo da Njujork bude uspešan. Pomoći ćemo im malo, možda", rekao je Tramp tokom govora na ekonomskoj konferenciji u Majamiju.

Rama Duvadži
Foto: Jaysun Silver / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je ocenio da politika Mamanija, demokratskog socijaliste, odražava stavove demokrata u Kongresu.

"Ako želite da vidite šta kongresmeni demokrate žele da urade Americi, samo pogledajte rezultate jučerašnjih izbora u Njujorku gde je njihova partija postavila komunistu za gradonačelnika najvećeg grada u naciji. Odluka pred svim Amerikancima ne može biti jasnija – imamo izbor između komunizma i zdravog razuma“, rekao je Tramp.

Tramp je pre izbora u Njujorku upozorio da bi u slučaju pobede Mamdanija mogao da ograniči federalno finansiranje Njujorka, osim minimuma koji je propisan zakonom.

Rekao je da bi umesto Mamdanija pre podržao bivšeg guvernera Njujorka Endrua Kuoma, navodeći da, iako nije "obožavalac" Kuoma, u slučaju izbora između "lošeg demokrate i komuniste uvek birao "lošeg demokratu".

Kurir.rs/CNN

Donald Tramp
Mira Nair Zohran Mamdani
Zohran Mamdani
Donald Tramp
Izbori u NJujorku Donald Tramp Zohran Mamdani Endru Kuomo
Donald Tramp Južna Koreja
Zohran Mamdani Donald Tramp

