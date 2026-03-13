Niko od 140 dece, nastavnika i osoblja nije povređen u napadu

Muškarac koji je izvršio napad na sinagogu u predgrađu Mičigena juče, nedelju dana ranije, saznao je da su četiri člana njegove porodice ubijena u izraelskom vazdušnom napadu u njegovom rodnom Libanu, potvrdili su danas zvaničnici.

Ajman Mohamed Gazali (41), rođen u Libanu, naoružan puškom, uleteo je vozilom u zgradu sinagoge Hram Izrael i ubili su ga pripadnici obezbeđenja. Niko od 140 dece, nastavnika i osoblja sinagoge nije povređen u napadu, javlja AP .

Napad na jednu od najvećih sinagoga u SAD

Prema navodima vlasti, Gazali je u četvrtak udario u zgradu i vozio niz hodnik dok se vozilo nije zapalilo. FBI, koji vodi istragu, opisao je napad na jednu od najvećih reformističkih sinagoga u zemlji kao čin nasilja usmeren protiv jevrejske zajednice.

Sinagoga je bila spremna za mogućnost napada. Prošlog leta je angažovala bivšeg policijskog poručnika kao šefa obezbeđenja sa punim radnim vremenom da nadgleda njene naoružane stražare. Ranije ove godine, sveštenstvo i osoblje su prošli obuku o prevenciji i pripremljenosti u slučaju oružanog napada.

Foto: Corey Williams/AP

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer i američka senatorka Elisa Slotkin danas su pohvalile privatno obezbeđenje sinagoge zbog brze reakcije. „Da svi oni nisu obavili svoj posao gotovo savršeno, govorili bismo o ogromnoj tragediji i deci koja su poginula“, rekla je Slotkin.

Nedavno je saznao za smrt članova porodice u Libanu

Libanski zvaničnici saopštili su da su u izraelskom vazdušnom napadu 5. marta ubijene četiri osobe u gradu Mašgara. Lokalni zvaničnik u Mašgari potvrdio je za Asošijejted pres da su Gazalijeva dva brata i sestre, nećaka i nećak, poginuli u napadu. Porodica je ubijena u svom domu nakon zalaska sunca, tokom obroka za prekid posta tokom muslimanskog svetog meseca Ramazana.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da su Kasim i Ibrahim Gazali, kao i Ibrahimova deca, Ali i Fatima, poginuli. Njihova majka je teško ranjena i još uvek je u bolnici.

Ajman Mohamed Gazali je živeo u Dirborn Hajtsu, predgrađu Detroita. U Sjedinjene Države je došao 2011. godine i postao američki državljanin 2016. godine, prema podacima Ministarstva za unutrašnju bezbednost. Komšije ga opisuju kao povučenu osobu.

Reakcije lokalne zajednice

Dirborn Hajts i susedni Dirborn imaju jednu od najvećih arapsko-američkih zajednica u SAD. Prošlog vikenda, komemoracija za Gazalijeve rođake održana je u Islamskom institutu Amerike u Dirborn Hajtsu. Vođa džamije, imam Hasan Kazvini, oštro je osudio napad na sinagogu, rekavši da mesta bogosluženja moraju biti pošteđena političkog nasilja.

„Islam zabranjuje da se nevini ljudi smatraju odgovornim za postupke drugih“, rekao je Kazvini u SMS poruci novinaru AP-a. „Neopravdani napad Izraela na civile u Iranu i Libanu nikome ne daje blanko ček da napada sinagoge, civile i mirne zajednice“.

Gradonačelnik Dirborn Hajtsa, Mo Bejdun, takođe je osudio nasilje. „Bol je stvaran i srceparajući, ali nikada nema opravdanja za nasilje, posebno za nasilje usmereno na sveto mesto“, rekao je.