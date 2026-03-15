Za samo 10 dana više od 800.000 ljudi u Libanu raseljeno je zbog rata, svega nešto više od godinu dana nakon prethodnog sukoba koji je iz domova isterao više od milion ljudi.

To znači da je raseljena svaka sedma osoba u zemlji, navodi Norveški savet za izbeglice.

Vlada, koja se suočava sa ozbiljnim nedostatkom novca, uspela je da obezbedi smeštaj za oko 120.000 ljudi, dok mnogi i dalje nemaju gde da odu.

Napadi sve intenzivniji

Nazha, koja koristi invalidska kolica, kaže da joj je napuštanje doma ovog puta bilo mnogo teže nego tokom prethodnog rata Izraela i Hezbolaha.

Napadi su, kako navodi, intenzivniji i nepredvidiviji, a naređenje za evakuaciju stiglo je iznenada.

Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je u ratu poginulo više od 700 ljudi, među kojima 103 dece.

Humanitarna kriza se produbljuje

Izrael je pojačao napade nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael posle ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Zbog straha od novih napada mnogi ljudi spavaju na ulicama ili u automobilima u Bejrutu.

Humanitarne organizacije upozoravaju da potrebe rastu mnogo brže od njihove sposobnosti da pomognu i da se zemlja suočava sa ozbiljnom humanitarnom krizom.