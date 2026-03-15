Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je danas prema toj zemlji ispaljeno devet balističkih raketa i 33 drona.

Navodi se da ukupno na zemlju od 28. februara ispaljeno 1.600 dronova, 294 balističke rakete i 15 krstarećih raketa.

U napadima je ubijeno šest osoba, dok je 141 ranjena.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE)

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je da je u napadima na tu zemlju oštećeno 36.469 stambenih jedinica i 6.179 poslovnih objekata, prema navodima državne novinske agencije IRNA.

Iran nije objavio nikakve informacije o vojnim gubicima i šteti.

Od poečtka rata ubijene 223 žene i devojčice

Mohadžerani je dodala da je rat posebno teško pogodio žene, navodeći da su od 28. februara ubijene 223 žene i devojčice, dok je 2.129 ranjeno.

Nije iznela ukupan broj poginulih, ali su vlasti ranije saopštile da je stradalo 1.230 ljudi.