EMIRATI POD ŽESTOKOM VATROM: Na UAE danas ispaljeno devet balističkih raketa i 33 drona!
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je danas prema toj zemlji ispaljeno devet balističkih raketa i 33 drona.
Navodi se da ukupno na zemlju od 28. februara ispaljeno 1.600 dronova, 294 balističke rakete i 15 krstarećih raketa.
U napadima je ubijeno šest osoba, dok je 141 ranjena.
Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je da je u napadima na tu zemlju oštećeno 36.469 stambenih jedinica i 6.179 poslovnih objekata, prema navodima državne novinske agencije IRNA.
Iran nije objavio nikakve informacije o vojnim gubicima i šteti.
Od poečtka rata ubijene 223 žene i devojčice
Mohadžerani je dodala da je rat posebno teško pogodio žene, navodeći da su od 28. februara ubijene 223 žene i devojčice, dok je 2.129 ranjeno.
Nije iznela ukupan broj poginulih, ali su vlasti ranije saopštile da je stradalo 1.230 ljudi.
