Francuska vlada izradila je predlog za okončanje rata između Izraela i Libana koji predviđa da libanska vlada prvi put prizna Izrael, kao i pregovore uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, saznaje danas Aksios od izvora upoznatih s planovima

Prema navodima izvora, Izrael i Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju francuski predlog, koji bi mogao da doprinese smanjenju sukoba, spreči dugotrajnu izraelsku okupaciju juga Libana i poveća međunarodni pritisak za razoružavanje libanskog militantnog pokreta Hezbolaha.

Prema francuskom predlogu,Izrael i Liban bi uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i Francuske započeli pregovore o "političkoj deklaraciji" koja bi trebalo da bude usaglašena u roku od mesec dana.

Pregovori bi najpre bili vođeni na nivou visokih diplomata, a potom bi bili podignuti na nivo političkih lidera, dok Francuska želi da razgovori budu održani u Parizu.

Novi izraelski vazdušni napadi na libansku prestonicu Bejrut

Predložena deklaracija, prema izvorima, uključivala bi libansko priznanje Izraela, kao i obavezu libanske vlade da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Izraela.

Dve zemlje bi takođe ponovo potvrdile posvećenost Rezoluciji 1701 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom je okončan rat 2006. godine, kao i sporazumu o prekidu vatre iz 2024. godine.

Libanska vlada bi se obavezala da spreči napade na Izrael sa svoje teritorije, kao i da sprovede sopstveni plan za razoružavanje Hezbolaha i zabranu njegovih vojnih aktivnosti.

Predlog takođe predviđa da se libanska vojska ponovo rasporedi južno od reke Litani, dok bi se Izrael u roku od mesec dana povukao sa teritorija koje je zauzeo od početka aktuelnog rata.

Izrael i Liban bi se obavezali da koriste mehanizam nadzora prekida vatre koji predvode Sjedinjene Američke Države za rešavanje kršenja primirja i bezbednosnih pretnji.

Mirovne snage UNIFIL verifikovale bi razoružavanje Hezbolaha južno od reke Litani, dok bi koalicija država sa mandatom Saveta bezbednosti UN nadgledala proces razoružavanja te organizacije u ostatku Libana.

Posledice izraelskog napada na višespratnu stambenu zgradu u libanskoj prestonici Bejrutu

Plan predviđa i da Liban objavi spremnost da započne pregovore o trajnom sporazumu o nenapadanju sa Izraelom.

Takav sporazum bi, prema predlogu, trebalo da bude potpisan u roku od dva meseca i time bi formalno bio okončan ratni odnos između dve zemlje koji traje još od osnivanja Izraela 1948. godine.

Sporazum bi obavezao Izrael i Liban da sporove rešavaju mirnim putem i uspostave nove bezbednosne aranžmane.

Posle potpisivanja sporazuma o nenapadanju, Izrael bi se povukao sa pet položaja na jugu Libana koje izraelska vojska kontroliše od novembra 2024. godine.

Završna faza francuskog plana predviđa i demarkaciju granice između Izraela i Libana, kao i između Libana i Sirije, do kraja 2026. godine.

Libanska vlada prihvatila je plan kao osnovu za mirovne pregovore, zabrinuta da bi obnovljeni rat, pokrenut raketnim napadima Hezbolaha na Izrael, mogao ozbiljno da razori zemlju.

Libanski predsednik Džozef Aun već je imenovao pregovarački tim za moguće razgovore sa Izraelom.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zadužio je bivšeg ministra Rona Dermera da tokom rata vodi pitanja vezana za Liban, navode američki i izraelski zvaničnici.

Izvori upoznati sa situacijom navode da će jedan od prvih zadataka Dermera biti koordinacija sa američkom administracijom oko toga ko će preuzeti ulogu posrednika između dve strane.

I libanski i izraelski zvaničnici ocenjuju da bi francuski predlog mogao da posluži kao osnova za pregovore, ali upozoravaju da će postizanje sporazuma biti teško bez snažnog američkog vođstva.