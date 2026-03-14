Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je za CNN da je Rusija snabdela Iran dronovima koji su potom korišćeni u napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku.

„Rusija je već dala Iranu dronove, Šahed. Rusi koriste iranske licence za proizvodnju Šaheda“.

Proizveli su mnogo dronova i dali im ih. Imam 100% potvrđene činjenice da ih je iranski režim koristio protiv američkih baza na Bliskom istoku, u susednim zemljama Irana. Videli smo obaveštajne podatke koji su nam dostavljeni.

Ovi dronovi sadrže ruske delove. Ukrajinski obaveštajci su mi rekli da Rusija i Iran dele informacije, da Rusi pomažu Irancima.

Moji obaveštajni oficiri su mi takođe rekli da ako Evropa i SAD mogu da pomognu Ukrajini da prikupi obaveštajne podatke u ratu sa Rusijom, onda to znači da Rusija može da pomogne Iranu. To je ono što Rusi misle. Ovo se dešava i nije velika tajna“, rekao je Zelenski.

Ove tvrdnje dolaze u vreme kada su dronovi „Šahed“, koje je dizajnirao Iran, a masovno proizvodi Moskva za rat u Ukrajini, neočekivano uspešno probili protivvazdušnu odbranu zemalja Persijskog zaliva.

Kurir.rs/CNN

