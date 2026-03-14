Slušaj vest

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je danas da bi Evropska unija (EU) trebalo da započne pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini i da normalizuje odnose sa Ruskom Federacijom.

De Vever je pozvao države članice EU da dobiju mandat da pregovaraju s Rusijom, naglašavajući da Moskva do sada nije ubeđena da napusti rat u Ukrajini.

"Pošto nismo u stanju da Vladimira Putina zaplašimo slanjem oružja Ukrajini, i ne možemo ga ekonomski ugušiti bez podrške SAD, ostaje nam samo jedan metod: postizanje dogovora", dodao je on.

On je naveo da je moguće dovesti Rusiju na kolena samo uz "100% podršku SAD".

Bart De Wever (4).jpg
Bart de Vever Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Međutim, De Vever je napomenuo da, po njegovom mišljenju, SAD nisu u potpunosti na strani Ukrajine i ponekad deluju "bliže Putinu".

"Bez mandata da odemo i pregovaramo u Moskvi, nismo za pregovaračkim stolom gde bi Amerikanci pritiskali Ukrajinu da prihvati dogovor. I već sada mogu reći da bi to bio loš sporazum za nas", rekao je De Vever.

Podsetimo, visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas ranije je izjavila da blok prvo mora da se dogovori o tome šta želi da zahteva od Rusije pre nego što direktno pristupi Putinu.

Kurir.rs/Agencije

untitled2.jpg
1 AP Yuki Iwamura.jpg
101 EPA Lev Radin.jpg
xxx01 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg