"EVROPA NIJE U STANJU DA ZAPLAŠI PUTINA"! Belgijski premijer: EU treba da započne pregovore s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini
Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je danas da bi Evropska unija (EU) trebalo da započne pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini i da normalizuje odnose sa Ruskom Federacijom.
De Vever je pozvao države članice EU da dobiju mandat da pregovaraju s Rusijom, naglašavajući da Moskva do sada nije ubeđena da napusti rat u Ukrajini.
"Pošto nismo u stanju da Vladimira Putina zaplašimo slanjem oružja Ukrajini, i ne možemo ga ekonomski ugušiti bez podrške SAD, ostaje nam samo jedan metod: postizanje dogovora", dodao je on.
On je naveo da je moguće dovesti Rusiju na kolena samo uz "100% podršku SAD".
Međutim, De Vever je napomenuo da, po njegovom mišljenju, SAD nisu u potpunosti na strani Ukrajine i ponekad deluju "bliže Putinu".
"Bez mandata da odemo i pregovaramo u Moskvi, nismo za pregovaračkim stolom gde bi Amerikanci pritiskali Ukrajinu da prihvati dogovor. I već sada mogu reći da bi to bio loš sporazum za nas", rekao je De Vever.
Podsetimo, visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas ranije je izjavila da blok prvo mora da se dogovori o tome šta želi da zahteva od Rusije pre nego što direktno pristupi Putinu.
