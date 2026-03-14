Vlada Švajcarske odbila je dva zahteva Sjedinjenih Američkih Država za prelet vojnih izviđačkih aviona iznad švajcarske teritorije, pozivajući se na pravila neutralnosti u kontekstu rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, saopštio je danas švajcarsko Savezno veće.

Kako se navodi u saopštenju vlade u Bernu, razmatrano je više zahteva za prelet američkih vojnih i državnih vazduhoplova i odlučio da odbije dva zahteva za prelet izviđačkih aviona planiranih za 15. mart.

Istovremeno je odobren jedan let nakon završetka održavanja, planiran za 17. mart, kao i dva zahteva za prelet transportnih aviona 15. marta.

Za Sjedinjene Američke Države i dalje važi godišnja dozvola za jasno definisane državne letelice, ali ona ne obuhvata letove koji bi predstavljali vojnu podršku u ratu između SAD, Izraela i Irana.

Za sve druge letelice potrebne su pojedinačne dozvole Savezne kancelarije za civilno vazduhoplovstvo.

U saopštenju se ističe da "pravo neutralnosti zabranjuje prelete strana u sukobu koji imaju vojnu svrhu".

Zahteve za prelet vojnih i državnih aviona SAD, takozvane diplomatske dozvole, razmatra Savezna kancelarija za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa uredbom o očuvanju vazdušnog suvereniteta, u konsultaciji sa ministarstvima spoljnih poslova, odbrane i ekonomije.

Kako se pojašnjava u saopštenju, prema pravilima neutralnosti, zabranjeni su preleti strana u sukobu koji imaju vojnu svrhu povezanu sa konfliktom.

Dozvoljeni su humanitarni i medicinski letovi, uključujući transport ranjenih, kao i preleti koji nisu povezani sa ratnim dejstvima.

Od 28. februara 2026. godine na Bliskom istoku vode se teške borbe, a između SAD i Izraela, s jedne strane, i Irana, s druge, traje rat, zbog čega se primenjuju pravila švajcarskog neutralnog statusa, zaključeno je u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaIRAN OBJASNIO SITUACIJU OKO KLJUČNE TAČKE: Ormuski moreuz je OTVOREN! Zatvoren je samo za SAD, Izrael i njihove saveznike
PlanetaOVAKO SU AMERIKANCI SRAVNILI SA ZEMLJOM OSTRVO HARG: Čak 95 odsto ukupnog iranskog izvoza nafte prolazi kroz terminale na ovom mestu (VIDEO)
PlanetaAMERIKA I IZRAEL ŽESTOKO BOMBARDOVALI SAVEZNIKE?! Više od 100 MRTVIH i skoro 1.000 RANJENIH! Izveden snažan napad na zapadni Iran! (FOTO)
Planeta"UČINIĆEMO ONO ŠTO SMO URADILI U GAZI" Izrael kreće u potpunu invaziju na Liban, sprema se PAKAO za civile, Hezbolah upozorava na posledice!
PlanetaAMERIKA ŠALJE OGROMNU ARMADU NA BLISKI ISTOK! Stižu ratni brodovi i na hiljade marinaca! Takve snage ne dolaze bez razloga, SPREMAJU ISKRCAVANJE, evo gde?
Planeta"AJATOLAH NIJE RANJEN"! Iranski ministar: Novi vrhovni vođa normalno obavlja dužnost, politički sistem zemlje stabilan
