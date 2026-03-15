Slušaj vest

Novoizabranog vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Modžtabu Hamneija, sina ubijenog Alija Hamneija, javnost još uvek nije videla, ali neki analitičari ističu da njegova vidljivost kao vrhovnog vođe i nije ključna - važnija je kohezija institucija koje deluju ispod njega.

Moćna bezbednosna tela, poput Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC), verovatno usmeravaju ratnu strategiju Irana, bez obzira na ličnu prisutnost Hamneija, piše CNN.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Šta je IRGC?

IRGCje elitni ogranak iranskih oružanih snaga, osnovan nakon Iranske revolucije 1979. godine kao paralelna bezbednosna institucija pored nacionalne vojske.

Cilj ove jedinice bio je da štiti revolucionarnu vladu i njene lidere, ali je tokom vremena narasla do nivoa duboke države moćnije od same vojske, sa ogromnim poslovnim imperijama.

1/11 Vidi galeriju Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

Čime se bavi Revolucionarna garda?

Komandant Revolucionarne garde direktno odgovara vrhovnom vođi. IRGC ima snažan uticaj na unutrašnju politiku i ekonomiju, sa interesima u građevinarstvu, telekomunikacijama, automobilskoj i energetskoj industriji, pa i šire.

Godine 2009, njena podgrupa Basidžugušila je antivladine demonstracije i pomogla da se održi vlast tadašnjeg tvrdolinijskog predsednika, Mahmuda Ahmadinedžada.

1/5 Vidi galeriju Mahmud Ahmadinedžad Foto: Vahid Salemi/AP

IRGC kao "teroristička organizacija"

Donald Tramp je 2019. zvanično proglasio IRGC "terorističkom organizacijom". Iranski Vrhovni nacionalni bezbednosni savet potom je označilo SAD kao "državnog sponzora terorizma", a američke trupe u regionu kao "terorističke grupe", kako je prenela IRNA.

Američki saveznici u regionu takođe smatraju IRGC ozbiljnom bezbednosnom pretnjom - Bahrein i Saudijska Arabija su je 2018. uvrstili na svoje liste terorističkih organizacija.