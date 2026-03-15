ZA IRAN JE RAT SA AMERIKOM I IZRAELOM PITANJE OPSTANKA! Teheran ima dva ključna aduta na svojoj strani! Sve Trampove želje o brzoj pobedi su osujećene?!
Iranu ovom ratu ima dva ključna faktora na svojoj strani - geografiju i otpornost, piše BBC.
- Moguće je da su obe ove prednosti potcenjene u Beloj kući. Iran nikada nije mogao da se suprotstavi vojnoj moći CENTCOM-a, grupe Pentagona koja vodi američke vojne operacije na Bliskom istoku, kaže Frenk Gardner, dopisnik BBC-ja iz Rijada.
Ne radi se o "pobedniku" u sukobu
- Merenje ko "pobeđuje" kroz broj ciljeva u Iranu koji su pogođeni ili broj komandanta koji su poginuli predstavlja pogrešan pristup. Ovo je sukob koji se tiče opstanka - ističe Gardner.
Režim koji mora da preživi
- Režim Islamske Republike Iran, duboko nepopularan među milionima svojih građana pre početka rata, samo mora da opstane da bi mogao da proglasi pobedu - piše BBC.
- Sve nade SAD da bi njihova ogromna vatrena moć mogla da prinudi Iran da traži mir po uslovima Vašingtona su osujećene.
Geografska prednost i kontrola nafte
- Istovremeno, zahvaljujući geografiji, Iran sada ima delimičnu kontrolu nad globalnim snabdevanjem naftom, jer efektivno kontroliše koji brodovi prolaze pored njegove obale kroz ormuski moreuz - zaključio je dopisnik BBC iz Rijada.