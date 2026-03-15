POTEZ TEHERANA KOJI JE ZAPREPASTIO TRAMPA: Američki predsednik ovo NIKAKO nije očekivao u ratu sa Iranom: "Najveće iznenađenje koje sam ikada imao u svemu ovom"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da bi Sjedinjene Države mogle da pokrenu nove napade na ključno iransko čvorište za izvoz nafte na ostrvu Harg „samo zabave radi“, dok je umanjivao nade za brzi mirovni sporazum sa Teheranom.
U intervjuu za NBC News, rekao je da „uslovi još nisu dovoljno dobri“.
Smanjene nade za mirovni sporazum
Nakon više dana oprečnih poruka iz Bele kuće o tome koliko će dugo trajati rat protiv Irana, Tramp je tvrdio da su američki udari „potpuno uništili“ veliki deo ostrva Harg.
Rekao je za NBC da bi njegova vojska mogla da pogodi to mesto „još nekoliko puta samo zabave radi“.
„Apsolutno smo ga desetkovali“, rekao je. „Osim, kao što znate, nisam dirao dalekovode, jer bi trebalo godinama da se obnove.“
Tramp tvrdi da iranski režim želi da postigne sporazum, ali je ponovio da uslovi za to još nisu ispunjeni.
Tramp je takođe doveo u pitanje da li je novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, „čak i živ“, usred spekulacija o njegovom zdravlju.
„Najveće iznenađenje“
Tramp je u intervjuu takođe izrazio iznenađenje što su američki saveznici u Zalivu bili meta Irana.
Zemlje su „bile napadnute nepotrebno“, rekao je za NBC, opisujući iransku odluku da ih napadne kao „najveće iznenađenje koje sam ikada imao u celoj ovoj stvari“.
Tenzije u Ormuskom moreuzu
U 30-minutnom telefonskom razgovoru sa NBC-jem, Tramp je rekao da nije jasno da li je Iran postavio mine u Ormuskom moreuzu, koji je skoro potpuno zatvoren od početka sukoba pre dve nedelje.
Moreuz je vitalni plovni put za globalnu trgovinu, kroz koji obično prolazi oko petine svetske sirove nafte.
Zabrinutost zbog uticaja američko-izraelskog rata protiv Irana na globalno snabdevanje energijom, pogoršana blokadom moreuza, podigla je cene nafte na najviše nivoe u poslednje četiri godine.
Rast cena goriva širom sveta
To je dovelo do brzog rasta cena goriva širom sveta, uključujući i Sjedinjene Države.
„Bićemo veoma agresivni u čišćenju moreuza i verujemo da će nam se pridružiti i druge zemlje kojima je to donekle teško, a u nekim slučajevima i nemoguće“, rekao je Tramp.
Nije rekao koliko bi taj proces mogao da traje niti koje će se zemlje pridružiti Sjedinjenim Državama.
(Kurir.rs/Index.hr)