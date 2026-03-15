Američki predsednik, Donald Tramp i njegov ministar rata Pit Hegset najavljivali su da će američka mornarica pratiti tankere i druge brodove kroz Ormuski moreuz, a Tramp je izjavio da će operacije započeti "vrlo brzo".

U nizu objava na društvenim mrežama, pozvao je i druge države da se pridruže naporima. Ipak, SAD su se do sada suzdržavale od slanja ratnih brodova u moreuz, širok tek 34 kilometra, zbog upozorenja mornaričkih oficira da iranski dronovi i protivbrodski projektili mogu da pretvore ovo područje u "zonu smrti" za američke mornare.

Trampova administracija je navela da su sve opcije na stolu, uključujući upotrebu kopnenih snaga. U petak je Tramp naredio slanje ekspedicione jedinice od oko 2.200 marinaca, uz ratne brodove i jurišne avione, na Bliski istok.

Operacije pratnje tankera

U operaciji pratnje, američki ratni brodovi, potencijalno u saradnji sa savezničkim mornaricama, pratili bi tankere kako bi čistili mine i branili ih od iranskih napada iz vazduha, kao i od rojeva brzih jurišnih čamaca.

Stručnjaci procenjuju da bi za PVO zaštitu bio potreban najmanje jedan brod na dva tankera, odnosno desetak brodova za konvoj od pet do deset tankera. Zbog malih udaljenosti u moreuzu, obaranje projektila i dronova znatno je teže.

I pored američkih i izraelskih udara koji su desetkovali iransku mornaricu, iranski komandanti i dalje pokazuju sposobnost izvođenja napada. Brajan Klark, viši saradnik na Institutu Hadson, procenjuje da bi bilo potrebno najmanje deset bespilotnih letelica MQ-9 Reaper koji bi patrolirali i uništavali iranske lansere čim se pojave.

- Ovo bi zahtevalo hiljade vojnika, ogromna finansijska sredstva, a operacija bi mogla da traje mesecima - rekao je Klark.

Vazdušna podrška i pomoć saveznika

Drugi vojni stručnjaci predlažu korišćenje drugih aviona, poput "Harijer džamp džeta". Angažovanje brodova za pratnju značilo bi njihovo povlačenje iz drugih misija. Tramp je izrazio nadu da bi zemlje poput Kine, Francuske i Velike Britanije poslale svoje brodove u pomoć.

Prema procenama "Lloyd’s List Intelligence", bezbednosne mere i ograničen broj brodova smanjile bi promet tankera kroz moreuz na samo 10% uobičajenog prometa, što bi dovelo do zastoja više od 600 trgovačkih brodova u Zalivu.

Opcija kopnenih operacija

Šira vojna opcija bila bi invazija ili preuzimanje kontrole nad južnim Iranom kako bi se sprečili napadi na brodove. Takva operacija bi zahtevala hiljade vojnika i višemesečnu akciju, uz stalnu izloženost napadima iranskih snaga.

Operacija bi počela vazdušnim udarima, nakon čega bi usledilo iskrcavanje marinaca na planinski i nepristupačan teren. Komandanti bi mogli da koriste upade za uništavanje dronova i lansera raketa i dronova, ali bi Iran mogao da se igra "mačke i miša", povlačeći se i vraćajući na položaje.

Vojni analitičari smatraju da bi za trajnu kontrolu bilo neophodno zauzeti područje kopnenim snagama. S tim u vezi, treba podsetiti da su snage IRGC sa 190.000 vojnika i elitne Kuds snage specijalizovane za asimetrično ratovanje i decenijama podržavaju pobunjenike širom Bliskog istoka, pa bi i to mogao da bude veliki problem za američke snage.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu.

Dugoročna zadržavanja i kontrola moreuza

Kako bi se osigurala plovidba, američke trupe možda bi morale da ostanu u Iranu mesecima. Deni Sitrinovic, bivši vođa odeljenja za Iran u izraelskoj vojnoobaveštajnoj službi, naglašava da je vreme ključno - potrebno je oslabiti iranske sposobnosti i komandnu strukturu Revolucionarne garde.

Rizici i posledice

Čak ni kontrola obale ne bi u potpunosti uklonila iranske pretnje - Iran poseduje projektile i dronove većeg dometa. Nedavni napadi na tankere uz obalu Iraka pokazali su da pretnja postoji stotinama kilometara od moreuza.

Analitičari se slažu da bi normalan promet od preko 100 brodova dnevno bio moguć tek potpunim prekidom sukoba i garancijama Irana da neće napadati brodove u Persijskom zalivu.

- Morali biste da ubedite osiguravajuće i brodarske kompanije da je prolaz dovoljno siguran - zaključuje Mik Malroj, bivši zamenik pomoćnika ministra odbrane za Bliski istok.