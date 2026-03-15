Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će sankcije za naftu, privremeno ukinute Rusiji, biti ponovo uvedene „čim se kriza u Iranu završi“.

Ova izjava dolazi dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u treću nedelju.

U telefonskom intervjuu za NBC News, Tramp je opravdao ublažavanje sankcija potrebom za stabilizacijom globalnog snabdevanja naftom.

Privremena dozvola za stabilizaciju tržišta

Trampova administracija je ublažila sankcije zbog pokušaja Irana da blokira prolaz tankera za naftu kroz Ormuski moreuz.

„Želim da svet ima naftu. Želim naftu“, rekao je Tramp.

Njegovi komentari su usledili samo nekoliko dana nakon što je Ministarstvo finansija SAD izdalo privremenu dozvolu kojom se zemljama dozvoljava da kupuju rusku naftu koja je trenutno blokirana na moru.

Cilj mere je stabilizacija globalnih cena energije, koje rastu zbog rata sa Iranom.

Tramp nije precizirao da li će njegova administracija produžiti dozvolu nakon što istekne 11. aprila, ako se rat nastavi.

Ovaj potez dolazi nakon privremenog izuzeća odobrenog prošle nedelje, koje je omogućilo Indiji da kupuje rusku sirovu naftu koja je već natovarena na tankere kako bi se nadoknadili poremećaji u snabdevanju sa Bliskog istoka.

Kritika i odgovor Ukrajine

Iako bi ublažavanje sankcija trebalo da ojača globalno snabdevanje energijom, kritičari upozoravaju da rizikuje potkopavanje napora da se izvrši pritisak na Moskvu zbog njene sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, koja je u februaru ušla u petu godinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi ukidanje sankcija bio „ozbiljan udarac“ Ukrajini i „ugledni udarac“ svetu.

„Kako se sankcije mogu ukinuti protiv Rusije ako je ona agresor?“, pitao je Zelenski tokom brifinga sa novinarima 10. marta, ističući da je svrha sankcija da se spreči Moskva da finansira rat protiv Ukrajine.

Tramp prebacuje krivicu, Rusija pozdravlja odluku

Suočen sa kritikama mnogih zapadnih lidera, Tramp je izbegao pitanja o međunarodnoj reakciji i umesto toga prebacio krivicu na Zelenskog što nije pristao na mirovni sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

„Iznenađen sam što Zelenski ne želi da sklopi dogovor. Recite Zelenskom da sklopi dogovor jer je Putin spreman da to učini“, rekao je Tramp za NBC News.

Rusija je pozdravila ovaj potez.

Kremljov ekonomski pregovarač, Kiril Dmitrijev, rekao je da je „ruska energija neophodna za ublažavanje najveće svetske energetske krize“.

„Evropski birokrati će uskoro biti primorani da sagledaju ovu realnost, priznaju svoje strateške greške i da se iskupe“, objavio je Dmitrijev na X.

Moskva je već počela da ubira finansijske koristi od rata u Iranu.