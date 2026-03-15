Ministarstvo spoljnih poslova Austrije stupilo je u kontakt sa Ambasadom Rusije u Beču zbog brojnih satelitskih antena za koje se sumnja da se koriste za špijunažu, prenosi javni servis ORF.

Beč se oduvek smatrao jednim od glavnih centara međunarodne špijunaže, a sada je u fokusu austrijskih vlasti dospela “šuma satelitskih antena” na zgradi ruskog diplomatskog kompleksa u 22. Bečkoj opštini.

Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je ORF-u da je već u bliskom kontaktu sa ruskom ambasadom kako bi preduzelo mere protiv ove obaveštajne aktivnosti.

Cilj je da se „nasilno” demontiraju antene u saradnji sa bezbednosnim službama.

Satelitske antene na krovu diplomatskog kompleksa

Na krovu diplomatskog kompleksa uočeno je povećanje broja satelitskih antena od početka rata u Ukrajini.

Prema rečima radio-amatera Eriha Mehela, koji prati ruske aktivnosti, satelitske antene na ruskoj zgradi se redovno pomeraju.

Antene su, kako tvrdi, usmerene na različite ciljeve kako bi presrele podatke i informacije koje međunarodne organizacije prenose putem satelitskog interneta.

Prema izveštaju ORF-a, Mehel procenjuje da je za rad ove satelitske prislušne stanice potrebno najmanje dvadesetak zaposlenih.

Istorija i posledice ruskih aktivnosti u Beču

Inače zgrada, na kojoj su postavljene brojne satelitske antene, u kojoj je smeštena Misija Rusije pri međunarodnim organizacijama, ali se nalazi i smeštaj jednog dela ruskog diplomatskog osoblja, već duže je pominjan u izveštajima Kancelarije za zaštitu ustavnosti i borbu protiv terorizma (BVT).

„Međunarodni ugled Austrije je narušen ruskim aktivnostima zbog obaveštajnih podataka koje potiču iz Beča”, navodi se u poslednjem izveštaju.

Sumnjive obaveštajne aktivnosti otkrivene su i u trećem okrugu, gde se nalazi Ambasada Rusije, na čijem krovu je primećeno šest do osam satelitskih antena.