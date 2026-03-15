Trenutni levičarski gradonačelnik Marseja Benoa Pajan izjednačen je sa kandidatom Nacionalnog okupljanja (RN) Frankom Alisom u prvom krugu lokalnih izbora u Francuskoj, pokazale su izlazne ankete agencije Ipsos, nakon najnovijeg testa pred predsedničke izbore 2027. godine.

Gotovo 49 miliona registrovanih glasača danas u Francuskoj u prvom krugu lokalnih izbora biralo je oko 900.000 kandidata na oko 50.000 lista, preneli su mediji u toj zemlji.

Rezultat je veliki podsticaj nekada nezamislivim nadama antiimigrantskog i evroskeptičnog Nacionalnog okupljanja da preuzme vlast u drugom najvećem gradu Francuske. Krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje usmerilo je Marsej na test svoje snage pred predsedničke izbore 2027. godine, a moguća pobeda u drugom krugu dala bi ogroman podsticaj njihovim predsedničkim nadama.

Bardela: Dobro smo prošli u mnogim opštinama

Predsednik stranke RN, Žordan Bardela, tvrdi da je dobro prošao u mnogim opštinama širom Francuske. Izlazne ankete su pokazale da RN pobeđuje u Perpinjanu, blizu španske granice, u prvom krugu, jednom od najvećih gradova koje već kontroliše.

Njen kandidat u južnom gradu Tulonu takođe vodi u prvom krugu. Kandidat koga podržava RN takođe vodi u Nici ispred odlazećeg gradonačelnika desnog centra.

U Parizu desnica ima za cilj da okonča 25 godina dominacije još uvek otporne levice, dok se Nacionalno okupljanje nada se da će pobediti u drugom najvećem gradu Francuske.

Znaci otpornosti među glavnim strankama

Međutim, postoje i znaci otpornosti među glavnim strankama. Bivši desničar gradonačelnice Pariza, socijalističke An Idalgo, levičarski kandidat Emanuel Gregoar, vodi u francuskoj prestonici, ispred bivše konzervativne ministarke Rašide Dati.

Gregoar, Dati, krajnje levičarska Sofija Čikiru i Pjer-Iv Burnazel (Horizonti) plasirali su se u drugi krug trke za gradonačelnika Pariza, pokazala je danas anketa Ipsosa.

Zvezda krajnje desnice gubi pozicije u Parizu

Zvezda krajnje desnice u usponu Sara Knafo izgleda gubi pozicije u Parizu, prema anketama javnog mnjenja. Bivši francuski premijer Eduar Filip, kandidat na predsedničkim izborima 2027. godine, vodi u svom rodnom gradu Avru na severu zemlje.

Sa 43 odsto glasova, šef stranke desnog centra Horizonti je pobedu u lučkom gradu učinio preduslovom za svoju predsedničku kampanju. Pobedio je komunističkog kandidata Žan-Pola Lekoka, koji je dobio oko 33 odsto glasova.

Aktuelni gradonačelnik Avra, bivši premijer pod Emanuelom Makronom, postigao je otprilike isti rezultat u prvom krugu kao i 2020. godine. Analitičari lokalne izbore vide kao ključni test za predsedničke izbore 2027. godine.

Dva kruga glasanja i očekivana izlaznost Lokalni izbori se po tradiciji održavaju u dva kruga,danas i u nedelju, 22. marta, iako se očekuje da će 93 odsto opština imati svoje gradonačelnike izabrane u prvom krugu, bez čekanja na drugi, ukoliko postoji samo jedna ili dve liste kandidata. Tradicionalno popularni među francuskim biračima, jer se doživljavaju kao bliži njihovim težnjama nego nacionalni izbori, lokalni izbori bi mogli da imaju veliki odziv birača u prvom krugu. Prema poslednjoj anketi, odziv birača bi mogao da budeizmeđu 65 i 71 odsto,u poređenju sa 63 odsto u 2014. i jedva 45 odsto 2020. godine za vreme pandemijekorona virusa.