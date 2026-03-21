IRAN ISPALIO RAKETE PREMA BRITANSKOJ BAZI DIJEGO GARSIJA! Gađana ambasada SAD, izbio požar! Otkriveno kad stižu marinci, kao i PLAN INVAZIJE?
Danas je 22. dan otkako je počeo rat Amerike i Izraela protiv Irana, koji je zapalio Bliski istok i odneo više od 3.000 života. Najviše nastradalih je u Iranu i Libanu.
Amerika je dobila zeleno svetlo od Velike Britanije za korišćenje vojnih baza u "odbrambene svrhe" u ratu sa Iranom, pre svega misleći na situaciju oko Ormuskog moreuza.
Iran nastavlja s raketnim udarima i napadima dronova na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze "neprijateljske" vojne baze i naftna postrojenja, dok Izrael i SAD bombarduju Iran.
Izrael objavio da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu
Izraelska vojska saopštila je da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je ranije izdala upozorenje za evakuaciju sedam četvrti u južnim predgrađima glavnog grada Libana. Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama.
Izrael je pojačao vazdušne napade na Liban tokom treće nedelje rata s Hezbolahom, grupom koju podržava Iran. U ovoj eskalaciji u Libanu poginulo je više od 1.000 ljudi, a više od milion je raseljeno otkako je Hezbolah 2. marta otvorio vatru na Izrael u znak podrške Iranu.
Novi talas iranskih projektila leti ka Izraelu
Izraelska vojska izdala je novo upozorenje na raketni napad, četvrto od ranog jutra u subotu, i pozvala građane da odu u skloništa i da tamo ostanu dok opasnost ne prođe.
Vojska je saopštila da sistemi PVO deluju kako bi presreli projektile koji su nedavno lansirani iz Irana.
Crveni polumesec pokrenuo akciju spasavanja nakon vazdušnog napada na Teheran
Pripadnici iranskog Crvenog polumeseca sprovode potragu i spasavanje nakon najnovijeg vazdušnog napada na Teheran, javila je iranska državna televizija na engleskom, Press TV.
Prema tom izveštaju, u najnovijem napadu pogođena je stambena zgrada u iranskoj prestonici. Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama niti o obimu razaranja.
Ranije su se u više četvrti Teherana, uključujući Ekbatan u blizini poznatog tornja Azadi, čule snažne eksplozije.
Gutereš: UN žele da pomognu u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza
Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je da je svetska organizacija spremna da pomogne u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, uporedivši mogući dogovor sa inicijativom za izvoz žita preko Crnog mora, koju su 2022. godine posredovali UN i Turska između Rusije i Ukrajine.
WSJ: Iran ispalio projektile prema bazi Dijego Garsija
Iran je ispalio dva balistička projektila prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, udaljenoj oko četiri hiljade kilometara, koja se nalazi usred Indijskog okeana, izvestio je u petak Wall Street Journal.
Nijedna od dve rakete ispaljene prema bazi nije pogodila cilj, piše taj list, pozivajući se na nekoliko američkih zvaničnika.
Prema navodima dvojice zvaničnika, jedan projektil je zakazao tokom leta, dok je drugi oborio američki ratni brod.
Smeštena na izolovanom ostrvu arhipelaga Čagos, koji je britanska teritorija, baza Dijego Garsija jedna je od dve baze koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak stavilo na raspolaganje Sjedinjenim Američkim Državama za "specifične odbrambene operacije protiv Irana", zajedno sa bazom Ferford u Engleskoj.
Reč je o strateški izuzetno važnoj bazi za SAD, u kojoj su usred Indijskog okeana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, prenosi Frans pres.
Ujedinjeno Kraljevstvo je 2025. godine potpisalo sporazum o vraćanju suvereniteta nad arhipelagom Čagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na zakup od 99 godina kako bi se obezbedio nastavak rada baze.
Britanci su krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, kako bi izgradili bazu, sa arhipelaga proterali oko dve hiljade lokalnih stanovnika, prenosi Rojters.
Izrael i zemlje Zaliva odgovorile na napade
Izrael je u proteklih nekoliko sati odgovorio na više napada, za koje izraelska vojska tvrdi da potiču iz Irana. IDF je potvrdio da su građanima poslata upozorenja kao mera predostrožnosti, dok su odbrambeni sistemi delovali kako bi "presreli pretnju".
Saudijska Arabija saopštila je da je tokom noći presrela desetine dronova, dok je susedni Kuvajt potvrdio da je aktivirao svoj sistem protivvazdušne odbrane kao odgovor na "neprijateljske pretnje raketama i dronovima".
Iran je takođe zapretio da će "odlučnom silom" napasti grad Ras el Haimah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u okviru spora oko dva ostrva koja kontroliše Iran, ali na koja Emirati dugo polažu pravo.
Veliki požar izbio u američkom diplomatskom objektu u Bagdadu
Pojavio se snimak požara u američkom diplomatskom objektu u Bagdadu.
Izvori iz iračke prestonice rekli su za AFP da su izvedena najmanje tri napada na diplomatsko-logistički kompleks, za koji navode da u njemu boravi američko vojno osoblje. Nakon trećeg napada izbio je požar.
Abas Aragči: Iran spreman da pomogne japanskim brodovima da prođu kroz Ormuski moreuz
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je za japansku agenciju Kyodo News da je Iran spreman da omogući prolaz plovilima povezanim sa Japanom kroz Ormuski moreuz.
Aragči je naveo da su razgovori sa japanskom stranom već započeti, s ciljem privremenog ukidanja blokade, prenosi ovaj medij.
Jedan japanski vladin zvaničnik rekao je za Kyodo da su "direktni pregovori sa iranskom stranom najefikasniji način za ukidanje blokade", reagujući na Aragčijeve izjave.
On je dodao da se mora voditi računa kako se ne bi isprovocirale Sjedinjene Američke Države, napominjući da čak i ako japanskim brodovima bude dozvoljen prolaz kroz ovaj moreuz, to ne bi rešilo aktuelnu energetsku krizu.
Drugi zvaničnik japanskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je za Kyodo da "pravu nameru" Aragčijeve izjave treba "pažljivo proceniti".
Izrael pokrenuo nove napade na Teheran
Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da gađaju "ciljeve iranskog terorističkog režima" u Teheranu, glavnom gradu Irana.
Ovo dolazi nakon izraelskih napada na Liban, za koje je IDF rekao da su bili usmereni na Bejrut. Neposredno pre početka napada, izdato je upozorenje za evakuaciju za sedam oblasti na jugu grada.
"Islamski otpor u Iraku" saopštio je da je napao "neprijateljske" baze
Ova grupa tvrdi da je u poslednja 24 sata izvela 27 operacija, koristeći desetine dronova i raketa "protiv neprijateljskih baza u Iraku i regionu".
Ovo dolazi u trenutku kada pristižu izveštaji o novim napadima dronovima na američki diplomatski objekat u blizini Međunarodnog aerodroma u Bagdadu.
Izvori su rekli za AFP da su izvedena najmanje tri napada na diplomatsko-logistički kompleks, za koji navode da u njemu boravi američko vojno osoblje. Nakon trećeg napada izbio je požar u blizini objekta, potvrdio je jedan zvaničnik za ovu agenciju.
SAD prave konkretne planove za kopnene trupe u Iranu
Vojni zvaničnici SAD vrše detaljne pripreme za mogućnost raspoređivanja kopnenih trupa u Iran, izveštava BBC-jev američki partner CBS, pozivajući se na više neimenovanih izvora upoznatih sa razgovorima.
Visoki zvaničnici Pentagona upućuju konkretne zahteve za planiranje takvog poteza, navodi CBS.
Planiranje uključuje i razgovore o tome kako bi SAD postupale sa pritvorenim iranskim vojnicima ukoliko bi američke trupe bile prisutne u toj zemlji, prenosi CBS pozivajući se na dvojicu zvaničnika.
U petak je predsednik Donald Tramp izjavio da SAD razmatraju „"postepeno obustavljanje" svojih operacija protiv Irana. Ranije je novinarima rekao da ne želi prekid vatre.
Donald Tramp je takođe ranije izjavio novinarima da ne planira slanje kopnenih trupa "bilo gde", dodajući: "Ako bih to planirao, sigurno vam to ne bih rekao."
Penzionisani pukovnik procenio vremenski okvir dolaska američkih trupa na Bliski istok
Govoreći za BBC, penzionisani pukovnik Mark Kansijan izneo je vremenski okvir kada će nedavno najavljena američka pojačanja stići na Bliski istok.
Prva grupa marinaca verovatno će stići za otprilike pet do sedam dana, nakon što su napustili Japan pre oko nedelju dana, kaže Kansijan, viši savetnik za odbranu i bezbednost u Centru za strateške i međunarodne studije.
Druga grupa pojačanja najavljena u petak - oko 2.500 marinaca - stići će tek najmanje 30 dana nakon što napuste zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država.
Još jedna manja grupa - oko 400 marinaca - trenutno se nalazi na moru i stići će za oko 20 dana.
- Biće pojačanja, ali će biti potrebno neko vreme da svi stignu tamo - kaže on.
Rezime 21. dana rata
Rezime 21. dana rata