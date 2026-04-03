NAJGORA 24 SATA ZA AMERIKU OD POČETKA RATA! Iranci im obaraju avione i helikoptere, Tramp rekao šta će se desiti ako zarobe američkog pilota! (VIDEO, FOTO)
Danas je 35. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, Amerika menja taktiku vazdušnih udara.
Nakon što je juče srušen najveći most u Iranu, pri čemu je stradalo najmanje 13 osoba, američki predsednik najavio je nove napade tog tipa.
Šrapneli od oborenih iranskih dronova povredili četiri osobe u Bahreinu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je danas da su prilikom napada iranskih dronova lakše povređene četiri osobe na ostrvu Sitra.
"Kao rezultat iranske agresije, četiri građanina su zadobila lakše povrede, a nekoliko kuća u Sitri je oštećeno šrapnelima od presretanja iranskih dronova", navodi se u saopštenju koje je iransko ministarstvo objavilo na platformi X.
MUP Bahreina je naveo da su civilna zaštita i službe hitne pomoći na mestu pada šrapnela od pogođenih iranskih dronova na ostrvu Sitra.
Bombardovan vodeći iranski univerzitet u Teheranu
Sjedinjene Američke Države i Izrael ponovo su bombardovali vodeći univerzitet u iranskoj prestonici Teheranu, što je najnoviji u nizu vazdušnih napada, dok su SAD izdale upozorenja građanima Libana.
Institut za medicinska istraživanja i laboratorijska zgrada na Univerzitetu Behešti gotovo su potpuno uništeni u napadu ranije danas, objavila je iranska novinska agencija Tasnim. Dom na univerzitetskom kampusu je takođe teško oštećen. Tasnim je izvestio da nije bilo žrtava u napadu.
Eksplozije u Karadžu
Iranski mediji izveštavaju o eksplozijama u glavnom gradu, Teheranu, i aktiviranju sistema protivvazdušne odbrane.
Eksplozije su takođe prijavljene u Karadžu, koji se nalazi zapadno od glavnog grada.
Ko su elitne američke jedinice zadužene za borbeno traganje i spasavanje?
Potraga za jednim nestalim pripadnikom američkih oružanih snaga, nakon što se borbeni avion srušio u Iranu, i dalje je u toku, prema navodima CBS-a, američkog partnera BBC-ja.
U Sjedinjenim Državama elitne jedinice Ratnog vazduhoplovstva posebno su obučene za misije borbenog traganja i spasavanja (CSAR) i često se preventivno raspoređuju u blizini područja sukoba gde postoji mogućnost gubitka letelica. Nije jasno da li su upravo te snage angažovane u ovoj konkretnoj operaciji.
Njihov rad smatra se delom šireg obećanja američkim vojnicima da neće biti ostavljeni iza sebe.
Ove misije su izuzetno vremenski osetljive, jer se očekuje da i neprijateljske snage budu raspoređene u istom području s ciljem pronalaženja istog američkog vojnog osoblja koje CSAR timovi pokušavaju da spasu.
Savremeni CSAR razvijen je tokom Vijetnamskog rata, kada je došlo do značajnog proširenja spasilačkih operacija, kako po obimu, tako i po složenosti.
To iskustvo pomoglo je vojsci da unapredi taktike i procedure koje danas čine osnovu savremenih operacija traganja i spasavanja.
Izrael: "Troje pripadnika UN-a ranjeno u raketnom napadu Hezbolaha"
Troje pripadnika mirovnih snaga UN-a ranjeno je, od kojih dvoje teško, u napadu na položaj UNIFIL-a u južnom Libanu. Izraelska vojska saopštila je kako je reč o raketnom napadu koji je ranije danas izveo Hezbolah.
- Pregled putanje lansiranja jasno pokazuje da je paljbu izveo Hezbolah - stoji u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).
Mirovne snage UNIFIL-a formirao je Savet bezbednosti UN-a 1978. godine, a njihova je uloga da služe kao tampon-zona između Izraela i Libana.
Napadi na vojne ciljeve u iranskom gradu Abadanu
Večeras je izvedeno više napada na vojne i infrastrukturne ciljeve u Abadanu, gradu na zapadu Irana. Abadan je smešten na istoimenom ostrvu u delti reke Šat al-Arab, svega nekoliko kilometara od iranske granice s Irakom.
Raketa Patriot pala na kuću u Bahreinu
Presretačka raketa, za koju se pretpostavlja da pripada PVO sistemu Patriot, pala je na kuću u Manami, glavnom gradu Bahreina. Reč je o drugom takvom incidentu u toj zemlji za manje od mesec dana, nakon što se prethodni dogodio 9. marta.
Trampa pitali šta će uraditi ako Iranci zarobe američkog pilota
Dok američke i izraelske snage tragaju za jednim od pilota lovca F-15 koji je morao da se katapultira nakon rušenja iznad Irana, američki predsednik Donald Tramp odbija da kaže šta će SAD preduzeti ako nestali član posade bude ranjen.
U kratkom telefonskom razgovoru za list "Independent", Tramp je rekao da ne može da komentariše kakav bi bio njegov odgovor ako iranske snage prve dođu do oborenog pilota.
- Nadamo se da se to neće dogoditi - kratko je rekao i ubrzo prekinuo poziv.
NBC: Iran srušio dva američka vojna aviona u jednom danu
Iranska vatra pogodila je i drugi američki avion, nakon što je ranije danas oboren lovac F-15. Pogođeni avion učestvovao je u misiji potrage i spasavanja za pilotom oborenog F-15, potvrdio je američki zvaničnik za NBC News.
Prema rečima zvaničnika, radi se o jednosedu A-10 Thunderbolt, poznatom kao "Warthog". Avion je nakon pogotka uspeo da stigne do vazdušnog prostora Kuvajta, gde se pilot bezbedno katapultirao. Letelica se potom srušila na teritoriji Kuvajta.
U misiji potrage i spasavanja pogođena su i dva helikoptera UH-60 Black Hawk. Zvaničnik je izjavio da je u tom napadu nekoliko pripadnika vojske zadobilo lakše povrede, ali su svi na sigurnom.
Iran je tako u razmaku od samo nekoliko sati oborio dva američka vojna aviona - F-15 i A-10 - i oštetio dva helikoptera Black Hawk. Do eskalacije je došlo manje od 48 sati nakon što je Donald Tramp u obraćanju javnosti rekao da je Iran "potpuno uništen".
Serija eksplozija odjekuje severnim delom Teherana
U severnom Teheranu zabeležene su eksplozije, a na društvenim mrežama pojavili su se video snimci koji ih navodno prikazuju.
Prema dostupnim informacijama, eksplozije su deo snažnog talasa napada koji su usmereni na vojne i infrastrukturne ciljeve širom severnih delova zemlje.
Tramp u Beloj kući prati operaciju spasavanja u Iranu
Tim za nacionalnu bezbednost Donalda Trampa okupio se u Zapadnom krilu Bele kuće i tokom celog dana izveštava predsednika o srušenom američkom avionu F-15, rekao je visoki zvaničnik Bele kuće.
Prema rečima istog zvaničnika, predsednik od jutros boravi u Ovalnom kabinetu ili susednoj trpezariji, gde redovno prima najnovije informacije o toku operacije potrage i spasavanja.
Najgora 24 sata za američke snage u Iranu
Američke vazdušne snage pretrpele su niz gubitaka i incidenata tokom operacija nad Iranom u poslednja 24 sata. Srušen je borbeni avion F-15E, a tokom akcije spašavanja pogođena su dva helikoptera, dok je oštećeno još nekoliko letelica.
Oboren F-15E, sudbina jednog pilota nepoznata
Lovački avion F-15E Strike Eagle oboren je iznad iranske teritorije. Prema dostupnim informacijama, letelica je imala dvočlanu posadu. Jedan član posade je spašen, dok se za drugim i dalje traga i njegova sudbina za sada nije poznata.
Akcija spasavanja pod vatrom
U misiji spašavanja oborenih pilota učestvovala su dva helikoptera HH-60W Jolly Green II. Oba helikoptera pogođena su iranskom vatrom tokom operacije. Sve posade su bezbedne, ali je potvrđeno da ima ranjenih.
Oštećen i jurišnik A-10, problemi za druge letelice
Pored navedenih incidenata, iranska vatra pogodila je i jurišni avion A-10 Thunderbolt II. Pilot se uspešno katapultirao i spašen je.
Takođe, jedan borbeni avion F-16 Fighting Falcon prijavio je vanredno stanje u letu, ali je bezbedno sleteo.
Zabeleženi su i problemi sa jednim ili dva vazdušna tankera KC-135 Stratotanker, koji su takođe proglasili vanredno stanje. Detalji o prirodi njihovih poteškoća zasad nisu poznati.
Gori brod kod Ormuskog moreuza
Prvi snimak broda koji gori kod obale Omana, blizu Ormuskog moreuza.
Krhotine pale na gasno postrojenje u Abu Dabiju, poginuo Egipćanin
Jedan egipatski državljanin poginuo je u gasnom postrojenju u Abu Dabiju od krhotina koje su pale nakon presretanja napada, saopštila je tamošnja medijska kancelarija.
Do nesreće je došlo tokom evakuacije iz gasnog postrojenja Habšan. U istom su incidentu ranjene su još četiri osobe - dva Egipćanina i dva Pakistanca.
- Na postrojenjima je nastala znatna šteta, a njena je procena u toku - dodaje se u saopštenju.
Iran: Naciljali smo A-10 iznad Ormuza
Iran je takođe objavio da je oborio američki avion A-10 u blizini Ormuskog moreuza, prenosi novinska agencija Tasnim.
Pozivajući se na vojni tim za odnose s javnošću, u izveštaju se navodi da su iranske snage ciljale avion u vodama oko strateškog plovnog puta kroz Ormuz.
Tramp: Rušenje F-15 neće uticati na pregovore, u ratu smo
Američki predsednik Tramp izjavio je da rušenje borbenog aviona F-15 iznad Irana neće uticati na pregovore. Jedan pilot je spašen, a Iran je navodno odbio američki predlog o 48-satnom primirju.
Pucnjava na američke helikoptere tokom potrage za pilotima u Iranu
Pojavio se snimak iranskih policajaca kako pucaju na američke helikoptere HH-60G u potrazi za pilotima srušenog F-15E u južnom Iranu usred napetosti.
Prema dostupnim informacijama, reč je o helikopterima HH-60G "Pave Hawk", koji se koriste u borbenim operacijama traganja i spašavanja (CSAR), a učestvovali su u potrazi za članovima posade američkog borbenog aviona F-15E za koji Iran tvrdi da je srušen.
Tramp: "Da zadržimo naftu? Hoće neko?"
Dok stižu vesti o padu dva američka borbena aviona u Iranu, američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Napisao je samo: "DA ZADRŽIMO NAFTU? HOĆE NEKO?"
Američki helikopter pogođen iznad Irana
Američki helikopter "Crni jastreb" (Black hawk) pogođen je danas iznad Irana, tokom operacije potrage i spasavanja posade američkog lovca F-15E "Strike Eagle", koji je ranije danas oboren iznad južnog Irana, saopštio je američki zvaničnik.
Zvaničnik je za NewsMax rekao da je posada pogođenog helikoptera pronađena i da je bezbedna.
Dva američka zvaničnika su potvrdila za NewsMax da je jedan od pilota u avionu koji je oboren u Iranu spasen i da je na medicinskom lečenju, dok je status drugog pilota nepoznat.
Zvaničnici su naveli da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.
Broj poginulih u napadu na iranski most porastao na 13
Broj poginulih u napadu na most u Karadžu, gradu u blizini Teherana u pokrajini Alborz, porastao je na 13, izjavio je Amirhosein Daneškohan, glavni direktor Fondacije za mučenike i branioce u Iranu.
Daneškohan je naveo da su među poginulima ljudi "iz svih slojeva društva", uključujući i "zaposlene u gradskoj upravi". Iranski mediji javljaju da je 95 osoba povređeno kada je bombardovan most u izgradnji.
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će uslediti napadi na mostove i elektrane ukoliko njegovi lideri ne pristanu na njegove uslove za okončanje rata.
Jedna osoba poginula u izraelskoj tenkovskoj vatri na jugu Sirije
Sirijski državni mediji javljaju da je izraelska vatra usmrtila muškarca u pokrajini Kuneitra na jugu zemlje, u blizini Golanske visoravni pod izraelskom okupacijom.
Državna agencija SANA navodi da je muškarac poginuo u napadu "izraelskog tenka", dok državna televizija tvrdi da je pogođen automobil.
Ranije je SANA izvestila da su izraelske snage u pokrajini Kuneitra zatvorile nekoliko puteva "koji vode prema novim vojnim položajima koje su tamo uspostavile", čime je ograničeno kretanje lokalnog stanovništva i poljoprivrednika.
Takođe se navodi da je više izraelskih vozila postavilo privremenu kontrolnu tačku u jednom selu, gde su pregledali prolaznike.
Iranski vojni zvaničnik: Nećemo se povući, ova regija je naš teren
Iranski vojni zvaničnik izjavio je da se zemlja neće "pokolebati zbog buke i praznih pokazivanja sile".
Ali Akbar Ahmadian, predstavnik vrhovnog vođe u Savetu za odbranu Islamske Republike, dodao je da se Iran neće "povući pod pretnjama".
- Ova regija je naš teren, a odgovori se zasnivaju na racionalnim i realnim procenama, a ne na holivudskim predstavama - rekao je.
- Islamska revolucija je u prvom koraku izbacila Ameriku iz Irana - naveo je, ističući da je drugi korak izbacivanje američkih snaga "iz regiona".
Ovo nije prvi iranski zvaničnik koji je poslednjih dana uporedio SAD sa Holivudom.
Juče je komandant vazdušno-svemirskih snaga Revolucionarne garde izjavio da je Holivud naveo američke zvaničnike da poveruju da mogu da prete Iranu svojom "skromnom, 250-godišnjom istorijom".
Američki helikopter posle potrage sigurno sleteo nakon što je pogođen u Iranu
Američki helikopter "Blek hok", koji učestvuje u potrazi za navodno srušenim avionom u Iranu, pogođen je projektilom, prema iranskoj agenciji Mehr.
Američki medij Newsmax sada, pozivajući se na američke izvore, javlja da je helikopter uspeo da napusti iranski vazdušni prostor i sigurno je sleteo.
Njujork tajms: Srušio se drugi američki lovac, pilot spasen
Drugi lovac američkog vazduhoplovstva srušio se u regionu Persijskog zaliva u petak, a jedini pilot je spašen, rekla su dva američka zvaničnika za Njujork tajms.
Jurišni avion A-10 Vartog pao je u blizini Ormuskog moreuza otprilike u isto vreme kada je F-15E oboren iznad Irana, prema rečima zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti operativnih informacija.
Njujork tajms napominje da zvaničnici nisu pružili mnogo detalja o padu aviona A-10, uključujući kako i gde se tačno dogodio.
Bivši iranski ministar: Iran treba da proglasi pobedu i postigne dogovor o kraju sukoba
Iran treba da "proglasi pobedu" i postigne sporazum o okončanju sukoba sa Sjedinjenim Američki Državama i Izraelom, izjavio je bivši šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Zarif je u autorskom tekstu objavljenom u američkom časopisu Forin afers (Foreign Affairs) pozvao Teheran da "proglasi pobedu" i pregovara o sveobuhvatnom mirovnom sporazumu sa Vašingtonom, tvrdeći da bi nastavak sukoba samo pogoršao situaciju i da ne bi promenio ravnotežu snaga.
Prema rečima Zarifa, sada profesora na Univerzitetu u Teheranu, Iran bi trebalo da ponudi da ograniči svoj nuklearni program i ponovo otvori Ormuski moreuz u zamenu za potpuno ukidanje američkih sankcija, kao i pakt o međusobnom nenapadanju i bilateralnu ekonomsku saradnju.
Bivši diplomata priznaje da se ovaj stav suočava sa snažnim otporom iranskog javnog mnjenja, a takođe kritikuje američku politiku u poslednjih nekoliko decenija, optužujući je za izdaju svojih obaveza, posebno posle nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.
On smatra da bi samo prekid vatre bio nedovoljan i krhak, pozivajući na sveobuhvatni mirovni sporazum kako bi se okončale decenije tenzija.
Po pitanju nuklearnog programa, Zarif, koji je bio glavni pregovarač za sporazum iz 2015. godine između Islamske Republike i grupe P5+1 (Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, Francuska, Velika Britanija i Nemačka) o iranskom nuklearnom programu, predlaže da se Iran obaveže da nikada neće steći nuklearno oružje i da će smanjiti svoje zalihe obogaćenog uranijuma u zamenu za ukidanje jednostranih sankcija SAD.
Takođe predlaže stvaranje regionalnog konzorcijuma za obogaćivanje uranijuma, koji bi garantovale Kina i Rusija.
Zarif je pozvao Sjedinjene Američke Države da finansiraju obnovu Irana, oštećenog u napadima, što smatra neophodnim za postizanje sporazuma.
Iran ne želi sastanak s američkim zvaničnicima
Napori koje predvode regionalne zemlje, uključujući Pakistan, da posreduju u postizanju primirja između SAD i Irana naišli su na prepreke, prema izveštajima.
"Volstrit džornal" javlja da je Iran zvanično poručio posrednicima da nije spreman da se sastane sa američkim zvaničnicima u Islamabadu u narednim danima. U izveštaju se takođe navodi da Iran američke zahteve za okončanje rata smatra neprihvatljivim.
Ranije ove nedelje, iranski ministar spoljnih poslova izjavio je da će zemlja prihvatiti samo trajni završetak rata, a ne privremeno primirje.
Abas Aragči, jedan od najviših iranskih zvaničnika, dodao je da Teheran još nije odgovorio na mirovni predlog od 15 tačaka koji su SAD poslale pre nedelju dana.
Donald Tramp potom je tvrdio da je Iran zatražio primirje, što je Teheran odbacio kao netačno i neutemeljeno.
Erdogan i Putin razgovarali o Iranu
Turski predsednik, Redžep Tajip Erdogan u razgovoru sa Vladimirom Putinom izjavio je da Ankara ne odobrava napade na Iran, ali ni iranske osvetničke akcije. Upozorio je i na nestabilnost u Crnom moru i kritikovao Izrael.
Naglasio je da se sukob na Bliskom istoku ne sme pretvoriti u novu tačku eskalacije u krizi između Rusije i Ukrajine.
Turski predsednik takođe je istakao kako se moraju sprečiti agresivne politike izraelske vlade pod vođstvom premijera Benjamina Netanjahua. Poručio je da se ne smeju dopustiti potezi koji narušavaju status Jerusalima.
Galibaf se ruga Americi: "Hej! Jel može neko da pronađe naše pilote? Molim vas?"
Predsednik iranskog parlamenta, Mohamad Bager Galibaf ismejao je Sjedinjene Američke Države na društvenoj mreži X nakon izveštaja da je iznad Irana oboren američki borbeni avion.
- Nakon što ih je Iran porazio 37 puta zaredom, ovaj briljantni rat bez strategije koji su pokrenuli sada je sveden sa "promene režima" na "Hej! Može li neko da pronađe naše pilote? Molim vas?" - navodi se u objavi na Galibafovom profilu.
Galibaf je takođe sarkastično dodao: "Vau. Kakav neverovatan napredak. Apsolutni genijalci."
Neuspešno lansiranje rakete "Sajad" na zapadu Teherana
Neuspešno lansiranje rakete "Sajad" iranske Revolucionarne garde (IRGC), zabeleženo je danas u zapadnom Teheranu. Nema prijavljenih žrtava.
Korisnici društvenih mreža naveli su da je raketa pala u blizini aerodroma Mehrabad
Iranska raketa se srušila nedugo nakon što je ispaljena s jedne tačke u Teheranu, moguće zbog tehničkog kvara.
Iranci obećavaju da če obnoviti most oštećen u američkom napadu
Al Džazira je posetila most u Karadžu u Iranu, za koji je Donald Tramp rekao da su ga SAD uništile. Most je bio u završnoj fazi izgradnje i trebalo je da bude zvanično otvoren sledećeg juna. Oko mosta se i dalje nalaze veliki kranovi.
- Projekat je trebalo uskoro da bude otvoren i da služi našim građanima. To je rezultat čistog iranskog znanja i stručnosti i čini se da je to razlog koji je razljutio neprijatelje - rekao je Abolfazl Rahmani iz kompanije Northern Freeway Construction Company za Al Džaziru.
- Most uopšte nema nikakvu vojnu svrhu. To potvrđuju snimci iz vazduha i karte. Suprotno Trampovim tvrdnjama, mi ćemo obnoviti most.
U napadu je poginulo osam ljudi, a oko 100 ih je povređeno, uglavnom stanovnika sela koje se nalazi pored mosta.
Izrael pokrenuo nove udare na Teheran i Bejrut
Dok izveštaji ukazuju na to da je u toku operacija potrage i spasavanja za oborenim američkim borbenim avionom F-15 na jugu Irana, borbe se nastavljaju. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule novi talas napada na Teheran.
U protekla 24 sata, navode da su izvele "više od 70 udara u zapadnom i centralnom Iranu, ciljajući lansirne položaje balističkih raketa i bespilotne letelice". U odvojenom saopštenju, IDF navodi da je započeo napade na delove Bejruta.
Takođe su prijavili da su tokom dana detektovali više baraža raketa ispaljenih ka njihovoj teritoriji iz Irana.
Šta još nije poznato posle obaranja F-15
- Iako je jedan član posade navodno spašen, nema informacija o eventualnim drugim članovima
- Okolnosti obaranja aviona i dalje su nejasne
- Još uvek nema zvanične izjave Donalda Trampa niti Pentagona
Šta se sve zna o oborenom američkom avionu iznad Irana
- Borbeni avion F-15E je oboren iznad južnog Irana
- Jedan član posade F-15E je spašen od strane američkih snaga, prema navodima CBS-a (partnera BBC-ja) i inače ima dvoročlanu posadu
- Predsednik SAD, Donald Tramp obavešten je o situaciji, prema rečima portparolke Bele kuće Kerolajn Livit
- Iranski mediji navode da su vlasti ponudile nagradu od 10 milijardi tomana (oko 50.000 funti) za hvatanje živog člana američke posade
Tramp obavešten o obaranju američkog borbenog aviona
Predsednik SAD, Donald Tramp obavešten je o obaranju američkog borbenog aviona iznad Irana, potvrdila je Bela kuća. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je: "Predsednik je obavešten."
Prema dostupnim informacijama, detalji o incidentu i sudbini posade u tom trenutku nisu dodatno izneti javnosti, dok su paralelno u toku operacije potrage i spasavanja.
Pentagon: Primljen izveštaj o oborenom avionu na Bliskom istoku
Američka vojska saopštila je da je primila izveštaj o tome da je avion "oboren" na Bliskom istoku, prema internom e-mailu Pentagona u koji je imao uvid AP.
Iranski napad prisilio na gašenje velikog aluminijumskog pogona u UAE
Emirates Global Aluminium objavio je da su iranski napadi prisilili na gašenje pogona Al Tavelah u Abu Dabiju, a potpuni oporavak mogao bi da potraje do 12 meseci.
Kompanija je prošlog meseca izvestila o "značajnoj šteti" na postrojenju, što je dovelo do obustave rada jednog od najvećih aluminijumskih pogona u regiji.
Pogon Al Tavelah važan je deo globalnog snabdevanja aluminijumom, a njegovo zatvaranje očekuje se da će imati šire posledice na proizvodnju i lance snabdevanja.
Američka vojska potvrdila obaranje F-15
Američka vojska uspela je da pronađe jednog pilota iz oborenog ratnog aviona F-15, prenosi "Gardijan" saznanje "CBS News-a". I dalje traje potraga za drugim pilotom koji se katapultirao.
Američka vojska je i zvanično priznala da je oboren F-15 avion.
Iranski državni mediji preneli su poruku državnog vrha da se nudi nagrada ako se pronađe živ drugi pilot iz oborene letelice.
Troje poginulih u napadu na stambenu četvrt u Teheranu
Najmanje tri osobe su poginule u napadu na stambenu četvrt na severu Teherana, javlja iranska agencija Mehr.
Napadi na stambene oblasti su često prijavljivani tokom sukoba, a raniji napadi u glavnom gradu su prouzrokovali veliki broj civilnih žrtava i smrtnih slučajeva.
Izrael pokreće nove napade na Bejrut
Izraelska vojska, van konteksta sukoba sa Iranom, saopštila je da je ciljala „terorističku infrastrukturu“ u Bejrutu.
Reporteri Rojtersa u libanskoj prestonici čuli su tri snažne eksplozije širom grada, a lokalni mediji izveštavaju da su pogođena južna predgrađa Bejruta.
Napadi su se dogodili nakon što je portparol izraelske vojske ranije danas izdao novo upozorenje za celo područje.
Izraelska invazija na Liban naišla je na široku osudu, a 15 evropskih zemalja je ove nedelje pozvalo Tel Aviv da obustavi napade.
Sedam raketa ispaljeno iz južnog Libana ka Izraelu
Sedam raketa je ispaljeno iz južnog Libana ka severnom Izraelu.
Izraelska komanda civilne odbrane saopštila je da su se sirene oglasile u Nahariji i delovima zapadne Galileje nakon lansiranja.
Za sada nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.
Amerikanci: Spasili smo jednog pilota
Jedan član posade američkog borbenog aviona koji je oboren iznad Irana je spašen, rekli su američki zvaničnici za CBS.
Člana posade spasile su američke snage, prema rečima neimenovanih zvaničnika.
Američki tragački helikopter pogođen raketom u Iranu
Iranska novinska agencija Mehr izvestila je da je i američki helikopter koji je učestvovao u potrazi za navodno oborenim avionom u Iranu pogođen raketom.
Netanjahu: Nastavljamo da uništavamo teroristički režim
Izraelski premijer Netanjahu obećao je da će nastaviti napade na Iran i Hezbolah, u saradnji sa SAD, uništavajući komandante, infrastrukturu i vojne kapacitete iranskog režima.
Oštećeno izbacno sedište odgovara američkom lovcu F-15 (FOTO)
Analiza CNN-a pokazuje da oštećeno izbacno sedište borbenog aviona odgovara tipu koji se koristi u F-15. Fotografija navodno prikazuje oštećeno izbacno sedište na zemlji. Ovo dolazi nakon što su tri američka izvora rekla CNN-u da je borbeni avion oboren iznad Irana.
Analiza CNN-a sugeriše da sedište odgovara modelu koji se koristi u lovcu F-15E. Sedište, koje se odvaja od posade tokom katapultiranja, vidljivo je oštećeno, a nedostaje mu deo zadnje strukture.
Ranija analiza fotografija državnih medija koju je sproveo CNN takođe je pokazala da ostaci aviona odgovaraju arhivskim snimcima američkog F-15.
Američki F-15E imao dvočlanu posadu
Američki avion koji se navodno srušio u Iranu bio je lovac-bombarder F-15E sa dvočlanom posadom, javlja Vašington post, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.
"Američki borbeni avion se srušio na jugu Irana, što je dovelo do operacije potrage i spasavanja njegove dvočlane posade... Izgleda da je avion bio F-15E Ratnog vazduhoplovstva", naveli su izvori.
Ovo je prvi poznati gubitak američkog aviona na iranskoj teritoriji od početka rata u Iranu 28. februara, preneo je američki list.
Ranije je CNN preneo, pozivajući se na izvore, da je u toku je potraga i spasavanje oborenog američkog borbenog aviona F-15 na jugu Irana.
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, a koje je potvrdio CNN, vidi se avion za dopunjavanje goriva i dva helikoptera kako nisko lete iznad provincije Huzestan, što je u skladu sa misijom potrage i spasavanja.
Iranski državni mediji tvrde da su iranske snage oborile avion.
U toku je potraga za oborenim američkim avionom
U toku je potraga i spasavanje oborenog američkog borbenog aviona F-15 na jugu Irana, potvrdila su dva izvora za CBS Njuz, prenosi BBC.
Nije poznato koliko je članova posade bilo na brodu.
Slike objavljene na društvenim mrežama, a koje je potvrdio CBS News, vide avion za dopunjavanje goriva i dva helikoptera kako nisko lete iznad provincije Huzestan, što je u skladu sa misijom potrage i spasavanja.
Iranski državni mediji tvrde da su iranske snage oborile avion.
IRCG uhvatila američkog pilota, tvrdi iranska agencija Nur Njuz
Iranska revolucionarna garda locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
Agencija, pozivajući se na nezvanične izvore, tvrdi da su komandosi kopnenih snaga IRGC-a od ranih jutarnjih sati izveli široku terensku operaciju na području pada oborenog američkog lovca, pri čemu su uspešno locirali i zarobili američkog pilota.
Takođe se navodi da je snimak pilotskog sedišta borbenog aviona ranije namerno objavljen na nalogu povezanom sa obaveštajnom službom IRGC-a, s ciljem da se omete spasilačka misija američke vojske.
Izvori su naveli da su u američkoj spasilačkoj operaciji učestvovali helikopteri "Crni jastreb" i avion C-130 Herkules.
Njujork Tajms: Iran oborio američki avion, SAD hitno pokrenule spasilačku misiju
Njujork tajms je objavio da je Iran oborio američki lovac iznad svoje teritorije, pozivajući se na američke zvaničnike i iranske državne medije.
Kao što smo ranije naveli, Iran je tvrdio da je oborio američkog lovac, a državni mediji su naveli da je u pitanju bio F-35.
Prema pisanju Njujork tajmsa, SAD su odmah pokrenule operaciju potrage i spasavanja kako bi došle do preživelih pre Irana, rekli su zvaničnici. Sudbina posade još nije poznata.
Polovina iranskih raketnih lansera netaknuta, procenju obaveštajne službe SAD
Eksplozija ranila tri mirovnjaka UN u Libanu
Eksplozija „unutar položaja UN“ ranila je tri mirovnjaka UN u Libanu, saopštile su Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL).
Agencija navodi da su dvojica mirovnjaka teško povređena.
Portparolka Kandis Ardijel rekla je da se eksplozija dogodila u blizini El Adeisa, na jugu Libana, a izvor eksplozije još nije utvrđen.
Ona dodaje da se sva trojica mirovnjaka trenutno „evakuišu u bolnicu“ radi lečenja.
Glasanje u Savetu bezbednosti UN o Bliskom istoku pomereno za subotu
Glasanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) o rezoluciji o Ormuskom moreuzu održaće se u subotu, rekao je portparol za BBC.
Glasanje je prvobitno bilo na privremenom rasporedu saveta za 3. april u 11:00 časova po lokalnom vremenu (15:00 časova GMT), ali nije bilo prikazano na veb stranici UN u petak.
Odluku o odlaganju glasanja doneli su članovi saveta, dodaje portparol UN.
Iranska TV: Pilot američkog aviona se katapultirao, ko ga uhvati dobija vrednu nagradu!
Lokalna iranska televizija javlja da se iranske snage pogodile američki avion i da se pilot katapultirao iz aviona iznad jugozapadnog dela te zemlje.
Voditelj kanala u iranskoj provinciji Kokilujeh i Bojer-Ahmad pročitao je sledeće saopštenje: „Ako uhvatite neprijateljskog pilota ili pilote žive i predate ih policiji, dobićete dragocenu nagradu.“
Tramp: Lako možemo da otvorimo Ormuski moreuz i uzmemo naftu, treba nam još malo vremena
Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na društvenoj mreži "Truth Social" povodom aktuelnog sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza.
Pilot F-15 se katapultirao nakon obaranja, traže ga "Crni jastrebovi" i "Herkulesi", Iranci ga uhvatili?
AP prenosi da je iranska televizija povezana sa državnim medijskim servisom objavila da se katapultirao pilot aviona u jugozapadnom delu Irana, nakon vesti o obaranju američke borbene letelice.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci sa tog područja uz tvrdnju da je iranska agencija Tasnim objavila da se katapultirao pilot borbenog aviona F-15E Strajk igl (Udarni orao) koji je oboren i da je moguće da su ga iranske snage zarobile.
Navodi se da američke borbene jedinice za potragu i spasavanje, uključujući helikoptere "Crnoi jastreb" (Black Hawk) i C-130 Herkules ušli su na iransku teritoriju i tragaju za nestalim pilottom.
Pojavile su se i tvrdnje iranske agencije Fars da na osnovu stolice za katapultiranje koja je pronađena može da se zaključi da je pilot pronađen živ.
Ovakom izgleda najviši most na Bliskom istoku nakon napada
Broj žrtava američko-izraelskog napada na most B1 u severnom iranskom gradu Karadž porastao je na osam, a 95 ljudi je povređeno, saopštile su vlasti u provinciji Alborz.
Najnoviji broj žrtava rezultat je drugog američko-izraelskog napada na most ranije tog dana, u kojem je uništen njegov centralni deo. Vlasti su most B1 opisale kao „najviši na Bliskom istoku“.
Dva napada juče su svela velike delove strateškog transportnog mosta na ruševine.
Video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju kako se veliki delovi skoro kilometar duge konstrukcije urušavaju nakon napada.
Makron pozvao zemlje saveznice da se zajednički suprotstave Americi i Kini
Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je danas zemlje saveznice da udruže snage i suprotstave se SAD i Kini.
- Naš cilj nije da budemo vazali dve hegemonističke sile. Ne želimo da zavisimo od dominacije, recimo, Kine, niti da budemo previše izloženi nepredvidivosti SAD - rekao je Makron studentima u Seulu, tokom turneje po Aziji, gde je razgovarao o pomorskoj bezbednosti u Ormuskom moreuzu i bližoj saradnji sa Južnom Korejom i Japanom, prenosi Blumberg.
Prema njegovim rečima, evropske zemlje imaju zajedničku agendu sa državama poput Japana i Južne Koreje o pitanjima kao što su međunarodno pravo, demokratija, klimatske promene i globalno zdravlje.
Označio je i druge slično usklađene zemlje: Australiju, Brazil, Kanadu i Indiju.
- Zajedno ova koalicija može da radi na veštačkoj inteligenciji, svemiru, energetici, nuklearnoj energiji, odbrani, bezbednosti, šta god - istakao je francuski predsednik.
IDF deli snimke ispitivanja zarobljenih operativaca Hezbolaha
Izraelska vojska objavljuje snimke sa ispitivanja operativaca Hezbolaha koje su izraelske trupe zarobile na jugu Libana.
Dvojica operativaca, pripadnici elitnih jedinica Hezbolaha Radvan, planirali su da ispale protivtenkovske rakete na trupe, prema podacima izraelske vojske.
Tokom ispitivanja od strane Jedinice 504 Vojnoobaveštajne uprave, koja je specijalizovana za ljudske obaveštajne podatke, operativci su opisali nizak moral među operativcima Hezbolaha.
Operativci kažu da se Hezbolah pridružio ratu da bi „osvetio [smrt] Alija Hamneija“ i da su ih njihovi komandanti poslali „da umru“.
Nije jasno da li su izjave date pod pritiskom.
Komandant iranske kopnene vojske Americi: Poslaćemo vaše vojnike u predkameno doba, ovo će biti groblje za osvajače
General Ali Džahanšahi, komandant kopnenih snaga iranske vojske, objavio je društvenoj mreži X oštro upozorenje Americi, navodeći da bi svaka kopnena invazija na Iran naišla na žestok odgovor.
- Poslaćemo vaše vojnike ne čak ni u kameno doba, nego u predkameno doba. Oružane snage Islamske Republike, nakon mnogo godina intenzivne obuke, potpuno su spremne. Iran će postati groblje za osvajače. Probajte ako sumnjate - kazao je Džahanšahi za iranski televizijski kanal Al Alam.
Hrišćanski vernici se ipak okupili ispred crkve u Dubaiju na misu na Veliki petak
Irački medij Nju ridžon koji pokriva Bliski istok objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X da su se, uprkos tome što su sve uskršnje mise u Dubaiju otkazane zbog rata na Bliskom istoku, hrišćanski vernici okupili i molili ispred crkve Svete Marije u Dubaiju, kako bi obeležili Veliki petak uprkos tome što je crkva zatvorena do daljnjeg zbog iranskih raketnih napada na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE).
Crkve u Dubaiju otkazuju sve mise za Uskrs
Sve uskršnje mise u Dubaiju su otkazane zbog rata na Bliskom istoku, javila AFP.
U saopštenju na sajtu crkve Svetog Franje Asiškog u Džebel Aliju u Dubaiju navedeno je da su "sve mise u našoj crkvi otkazane do daljnjeg obaveštenja" u skladu sa vladinim direktivama.
Gardijan podseća da je obalsko područje Džebel Alija nekoliko puta pogođeno raketama i dronovima koje je ispalio Iran, nakon što je njegova luka označena kao "legitimna meta" zbog navodnog američkog vojnog prisustva.
Katolička crkva Svete Marije u Dubaiju objavila je slično saopštenje na svom sajtu i navela da će misa na Veliki petak biti prenošena uživo onlajn.
Blumberg: Prvi put od početka rata brod iz Zapadne Evrope prošao kroz Ormuski moreuz!
Plovio je blizu iranske obale, kroz kanal između ostrva Kešm i Larak, otvoreno emitujući svoju rutu.
Makron i Li najavljuju saradnju na obnavljanju saobraćaja kroz Ormuski moreuz
Francuski predsednik Emanuel Makron i južnokorejski predsednik Li Dže Mjung obećali su saradnju u obnavljanju saobraćaja kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih pomorskih ruta za snabdevanje energijom na svetu.
Dva lidera održaće zajedničku konferenciju za novinare u Seulu, tokom Makronove prve zvanične posete Južnoj Koreji.
Njihove izjave dolaze u vreme sve veće zabrinutosti za bezbednost plovidbe kroz ovaj strateški prolaz, kroz koji prolazi veliki deo svetske nafte i tečnog gasa, a koji je poslednjih nedelja pogođen ratom i napadima u regionu.
Dan ranije, Velika Britanija je organizovala virtuelni sastanak predstavnika 40 zemalja kako bi razmotrili koordinisani odgovor na krizu i načine za obezbeđivanje slobodne i bezbedne plovidbe.
Ormuski moreuz je ključna tačka globalne trgovine energijom, a svaki poremećaj u saobraćaju odmah utiče na snabdevanje naftom i stabilnost, zbog čega međunarodna zajednica pokušava da spreči dalju eskalaciju i zatvaranje tog plovnog puta.
Pakistan povećao cene goriva preko noći
Pakistanska vlada je preko noći povećala cene benzina za 43%, a dizela za 55%, navodeći da je to zbog povećanja cena nafte izazvanog ratom u Iranu.
Ministar za benzin kaže da vlada ima „ograničene resurse i da se trenutno ne nazire kraj rata“.
Pakistan je u velikoj meri zavisan od uvoza nafte i dobija velike količine kroz Ormuski moreuz.
Nedavno je Pakistan saopštio da je uspeo da organizuje bezbedan prolaz za neke brodove pod pakistanskom zastavom kroz moreuz sa Iranom, što je efikasno zatvorilo rutu.
Ovo je drugo povećanje cena od početka rata; benzin je sada 77% skuplji, a dizel 87% skuplji nego pre početka sukoba.
Najavljene su subvencije za određene korisnike.
Ostaci presretnute rakete izazvali požar u postrojenju za gas u Abu Dabiju
Požar je izbio u gasnom postrojenju Habšan u Abu Dabiju nakon što su ga pogodili ostaci presretnute rakete.
Operacije su obustavljene dok se timovi za hitne intervencije bore protiv požara, a nije bilo povređenih, saopštila je Kancelarija za medije Abu Dabija.
Ruševine su pale i na područje Abdžana, a vlasti reaguju u tom području.
Stručnjak za CNN o ostacima aviona oborenog iznad Irana: Po strukturi, svakako izgleda kao F-15
I CNN sada piše o tome da su iranski državni mediji danas objavili fotografije onoga što tvrde da su ostaci borbenog aviona američkog Ratnog vazduhoplovstva koji je oborio Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), o čemu je u našem blogu bilo reči pre više sati.
Navodi se da serija fotografija prikazuje samo male delove letelice, najveća je visoka otprilike visine čoveka, za koju iranski mediji tvrde da je bio stelt borbeni avion F-35.
Ali i američka televizija ocenjuje da fotografije ostataka izgledaju kao da su od borbenog aviona F-15.
Fotografije prikazuju delimičan logo "Američke vazduhoplovne snage u Evropi" koji se pojavljuje na repnom peraju F-15 i crveno-bele pruge sa vrha repnog peraja.
Još jedan deo ostataka – sa natpisom „OPREZ, KORISTITE SAMO NEMAGNETNE PRIČVRŠĆIVAČE“ – izgleda da odgovara zadnjem delu F-15 koji se proteže između jednog od njegova dva motora i horizontalnog stabilizatora.
- Po strukturi, svakako izgleda kao F-15, a sudeći po oznakama na repu, kao da pripada 48. lovačkoj diviziji, sa sedištem u RAF bazi Lejkenhit u Ujedinjenom Kraljevstvu - rekao je za CNN Piter Lejton, saradnik Instituta Grifit Azija i bivši oficir Kraljevskog australijskog vazduhoplovstva.
Više iranskih državnih medija, uključujući Pres TV, objavilo je slike zajedno sa saopštenjem IRGC u kojem se navodi da su iranske snage oborile stelt lovac F-35 u centralnom Iranu.
- Pošto se letelica potpuno raspala, sudbina pilota ostaje nepoznata - saopštila je iranska Pres TV.
CNN je zatražio komentar Centralne komande (CENTCOM) američke vojske o iranskoj tvrdnji.
Ranije je IRGC tvrdio da je drugi "napredni neprijateljski lovac" oboren iznad Ormuskog moreuza, između ostrva Kešm i Hengam.
U tom slučaju, nisu objavljene slike olupine koje bi potkrepile tu tvrdnju.
U objavi na društvenoj mreži X objavljenoj nakon te prve tvrdnje, CENTCOM je negirao da su bilo kakvi američki borbeni avioni izgubljeni iznad ostrva Kešm i naveo da iranske snage rutinski iznose lažne tvrdnje.
CENTCOM još uvek nije objavio ništa o najnovijoj tvrdnji o obaranju aviona iznad centralnog Irana.
Glasanje u Savetu bezbednosti o Bliskom istoku više nije na rasporedu UN?
Glasanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) o rezoluciji o Ormuskom moreuzu, koju je predložio Bahrein, izgleda da je uklonjeno sa dnevnog reda SB UN, prenosi BBC.
Raspored objavljen u četvrtak, 2. aprila, pokazao je da je glasanje o rezoluciji o Bliskom istoku zakazano za 11:00 časova po lokalnom vremenu (15:00 časova po GMT).
To glasanje se više ne prikazuje na veb-sajtu UN danas.
Nije naveden razlog za otkazivanje sastanka, a UN nisu objavile novi datum glasanja do trenutka objavljivanja ove objave.
Blokada interneta u Iranu ušla u 35. dan
Nestanak interneta u Iranu traje već 35 dana, a većina korisnika je više od 816 sati odsečena od sveta, prema podacima NetBlocksa.
Povezanost je pala na svega 1% normalnog nivoa.
Dok su građani uglavnom bez pristupa informacijama, pojedini zvaničnici i provladini korisnici i dalje imaju neograničen internet, a neki plaćaju visoke sume za pristup.
Manji broj ljudi koristi satelitski internet poput Starlinka, iako to nosi rizik — u Iranu za njegovo korišćenje preti i do dve godine zatvora, a vlasti su već zaplenile stotine uređaja.
Kuvajt: Iranski napad pogodio postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju vode
Kuvajt je objavio da je deo postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode oštećen u iranskom napadu.
Vlasti kažu da službe za vanredne situacije rade u skladu sa planovima za vanredne situacije kako bi postrojenje ostalo u funkciji i obezbedile objekat.
Više informacija se očekuje kasnije.
Američki marinci se "iskrcavaju" na Dijego Garsiju, vojska SAD objavila fotografije!
Serija od osam fotografija Ministarstva odbrane prikazuje pripadnike izviđačkog voda 31. ekspedicione jedinice marinaca (MEU) kako su prošle nedelje izveli simulirano izviđanje iskrcavanjem na obalu baze Dijego Garsija u Indijskom okeanu.
Iranci ipak oborili "Udarnog orla", a ne F-35?
Na internetu su se pojavile fotografije za koje se na pojedinim nalozima na društvenim mrežama tvrdi da prikazuju delove američkog stelt borbenog aviona F-35 za koji je Iran tvrdi da je srušen u centralnom delu zemlji, ali po svemu sudeći to nije istina.
Rojters je jutros objavio, pozivajući se na iransku novinsku agenciju Mehr, da je F-35 oboren i da iz Teherana tvrde da je "malo verovatno" da je pilot preživeo.
Skaj njuz navodi da bi, ako se to potvrdi, ovo bio drugi put da je Iran pogodio američki lovac F-35, nakon što je jedna takva letelica morala prinudno da sleti pre skoro dve nedelje zbog sumnje da je bila pod neprijateljskom vatrom.
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, još uvek nije komentarisala ove tvrdnje.
Međutim, na društvenoj mreži X pojavile su se i tvrdnje da fotografije ostataka letelice jasno ukazuju da je u pitanju američki borbeni avion F-15E Strajk igl (Udarni orao), a ne F-35 koji je mnogo skuplji i u zavisnosti od model košta od 82,5 do 109 miliona dolara.
Rakete poletele ka Izraelu i zalivskim zemljama, eksplozije oko Teherana, najveći bojni brod na svetu krenuo iz Splita
Iran je danas ispalio rakete na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, a sa druge strane eksplozije su se čule oko Teherana i grada Isfahana u centralnom delu Irana, dok se SAD pripremaju da dodatno pojačaju vojne snage na Bliskom istoku.
U Izraelu, Bahreinu i Kuvajtu je na snazi upozorenje zbog raketnih napada, iako nema informacija da je nešto pogođeno.
Aktivisti su prijavili napade oko Teherana i Isfahana, gde takođe nije jasno šta je ciljano i da li je nešto pogođeno.
Iranski dronovi su danas pogodili kuvajtsku rafineriju nafte Mina al Ahmadi.
Usled napada izbio je požar, a državna naftna kompanija saopštila je da su vatrogasci na terenu.
- U napadu nema povređenih - saopštila je kompanija, prenosi Beta.
Najveći američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford" isplovio je iz Splita.
Šesta flota američke Ratne mornarice saopštila je da je najveći bojni brod na svetu "spreman za puno obavljanje misija u podršci nacionalnim ciljevima u bilo kojoj oblasti operacije".
Kako navodi AP, nije jasno kuda se "USS Džerald R. Ford" uputio.
Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln“ ostaje u Arapskom moru, dok je treći nosač aviona "Džordž H. V. Buš" napustio Norfok u sredu i uputio se ka Bliskom istoku.
Rojters: Iran tvrdi da je oborio američki F-35!
Rojters je objavio, pozivajući se na iransku novinsku agenciju Mehr, da je američki stelt borbeni avion F-35 oboren iznad centralnog Irana.
Iz Teherana tvrde da je "malo verovatno" da je pilot preživeo.
Skaj njuz navodi da bi, ako se to potvrdi, ovo bio drugi put da je Iran pogodio američki lovac F-35, nakon što je jedna takva letelica morala prinudno da sleti pre skoro dve nedelje zbog sumnje da je bila pod neprijateljskom vatrom.
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, još uvek nije komentarisala ove tvrdnje.
Međutim, sinoć je na zvaničnom nalogu CENTCOM na društvenoj mreži X objavljena "činjenica" o prethodnoj iranskoj tvrdnji.
- TVRDNJA: Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) kaže da je oborio "neprijateljskog" lovca iznad ostrva Kešm u Ormuskom moreuzu.
✅ ČINJENICA: Svi američki lovački avioni su na broju. Iranski IRGC je izneo istu lažnu tvrdnju najmanje šest puta - piše u objavi.
Prema podacima dostupnim nainternetu, u zavisnosti od modela F-35 cena ovog aviona je od 82,5 do 109 miliona dolara.
Iranski Crveni polumesec: Od početka rata oštećeno oko 140.000 stambenih i komercijalnih jedinica
Iranski Crveni polumesec objavio je da je skoro 140.000 stambenih i komercijalnih jedinica oštećeno u vazdušnim udarima na tu zemlju od početka rata.
- Najmanje 316 zdravstvenih, medicinskih i ustanova Hitne pomoći, 763 škole i 18 centara Crvenog polumeseca takođe je oštećeno u napadima SAD i Izraela - piše u saopštenju koje prenosi CNN.
Navodi se da su psi tragači učestvovali u 693 misije potrage i spasavanja od početka rata, a u nekim od operacija pronašli su ranjene ljude i tela ispod ruševina.
Američka televizija navodi da ne može nezavisno da potvrdi ove brojke.
Podseća se da su napadi raketama i dronova iz Irana takođe prouzrokovali štetu na aerodromima, energetskim postrojenjima i stambenim objektima širom Persijskog zaliva.
Glasanje u Savetu bezbednosti UN o predlogu za obezbeđivanje Ormuskog moreuza
Savet bezbednosti UN trebalo bi danas da glasa o predlogu za obezbeđivanje Ormuskog moreuza, nakon što je prethodni nacrt ublažen zbog protivljenja zemalja članica.
Konačni nacrt rezolucije koju je podneo Bahrein odobrava upotrebu odbrambenih akcija kako bi se osiguralo da brodovi mogu bezbedno da prođu kroz moreuz.
Prvobitni nacrt bi omogućio zemljama da "koriste sva neophodna sredstva" – što bi uključivalo i moguću vojnu akciju.
Uklonjene su rečenice kojima se dozvoljavaju ofanzivne akcije zbog protivljenja Rusije, Kine, Francuske i svih zemalja u Savetu bezbednosti UN koje imaju pravo veta.
Rezolucija takođe ovlašćuje zemlje da rade na odvraćanju pokušaja mešanja u međunarodnu plovidbu u moreuzu "u periodu od najmanje šest meseci" i određuje da zemlje koje deluju same u "multinacionalnim pomorskim partnerstvima" mogu da preduzmu odbrambena sredstva, pod uslovom da prethodno to najave.
Pre nego što je objavljen konačni nacrt, ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja rekao je da ovaj predlog "ne rešava zagonetku" i da bi se tako nešto postiglo samo okončanjem neprijateljstava u regionu.
Kineski ambasador Fu Čong rekao je da je upotreba sile "nezakonita i neselektivna".
Takođe je upozorio da će to "dovesti do dalje eskalacije".
Francuski ambasador Žerom Bonafron rekao je da "treba promovisati odbrambene mere koje izbegavaju bilo kakvu široku upotrebu sile".
Savet bezbednosti UN je prošlog meseca usvojio rezoluciju koju je predložio Bahrein, a kojom se osuđuju napadi Irana na zemlje Persijskog zaliva, kao i akcije Teherana u Ormuskom moreuzu kao pretnju međunarodnom miru i bezbednosti i poziva se na prekid svih akcija koje blokiraju plovidbu.
Izraelska vojska presreće iranske rakete, upozorenje poslato stanovištvu da ode u skloništa
Izraelska vojska je objavila da je "otkrila rakete lansirane iz Irana" ka Izraelu i da odbrambeni sistemi zemlje rade na njihovom presretanju.
U objavi na Telegram nalogu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Komanda domaćeg fronta poslala je upozorenje iz predostrožnosti na mobilne telefone u određenim područjima, naređujući ljudima da odu u zaštićeni prostor i ostanu tamo do daljnjeg obaveštenja.
Tramp: Još nismo ni počeli da uništavamo, sledeći su mostovi, a onda elektrane
Američki predsednik Donald Tramp objavio je rtano jutros novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Naša vojska, najbolja i najmoćnija (ubedljivo!) u poređenju sa bilo bilo kim u svetu, još nije ni počela da uništava ono što je ostalo od Irana. Mostovi su sledeći, a onda elektrane! Vođstvo novog režima zna šta mora da učini i to mora da učini BRZO! Predsednik DONALD DŽEJ TRAMP - napisao je šef Bele kuće.
Na čelo Generalštaba kopnene vojske SAD dolazi Hegsetov čovek
Pentagon je, nakon potvrde o "hitnom" odlasku u penziju generala Rendija Džordža, objavio ko će ga zameniti na funkciji načelnika Generalštaba američke kopnene vojske.
Skaj njuz navodi da se očekivalo da će Džordž, koji je na toj poziciji bio u septembru 2023, služiti najmanje do leta, ali će umesto njega vršilac dužnosti načelnika biti general Kristofer Laniv.
On je bio glavni vojni pomoćnik američkog ministra rata Pita Hegseta pre nego što ga je predsednik Donald Tramp imenovao za zamenika načelnika Generalštaba kopnene vojske u oktobru prošle godine.
Hegset je smenio i generala Dejvida Hodna i general-majora Vilijama Grina, a razlog njihovog odlaska nije naveden.
