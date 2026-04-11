IRANSKA DELEGACIJA STIGLA U PAKISTAN, HEZBOLAH NAPAO IZRAELSKE VOJNIKE! Oči sveta uprte u Islamabad: Danas slede ISTORIJSKI PREGOVORI (FOTO/VIDEO)
Danas je 43. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i četvrdti dan prekida vatre. U Islamabadu u Pakistanu danas bi trebalo da se održe pregovori između SAD i Irana sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju.
Američku delegaciju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens, dok će delegaciju Irana predvoditi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da će se Ormuski moreuz uskoro ponovo otvoriti - sa ili bez saradnje Irana - i da su američki pregovarači prvenstveno fokusirani na to da osiguraju da Teheran ne može da dobije nuklearno oružje.
Na pitanje da li će sporazum uključivati i moreuz, Tramp je rekao da hoće.
- Da, ali to će se otvoriti automatski - odgovorio je, dodajući kasnije da veruje da će kanal biti otvoren „prilično uskoro“.
Prekid interneta u Iranu preko hiljadu sati
Digitalni monitor Netblocks navodi da je prekid interneta u Iranu trajao više od hiljadu sati, u objavi na X.
Iako je iranski domaći intranet i dalje operativan — podržava lokalne aplikacije za razmenu poruka, bankarske platforme i druge usluge — pristup globalnom internetu je ozbiljno ograničen od početka februara.
Američke obaveštajne službe ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme PVO Iranu
Američke obaveštajne službe ukazuju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedelja, javlja CNN , pozivajući se na tri izvora upoznata sa nedavnim obaveštajnim procenama.
Ovaj medij navodi da obaveštajni podaci pokazuju da bi Teheran mogao da koristi pauzu u borbama kako bi obnovio zalihe sistema naoružanja.
Dva izvora su za CNN rekla da Peking koristi treću zemlju za usmeravanje oružja kako bi se prikrilo odakle se ono isporučuje.
Hezbolah napao izraelske vojnike
Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima.
Kako je prenela libanska državna agencija NNA, Hezbolah je naveo da je "Islamski otpor" ponovo gađao izraelsko naselje Kirjat Šmona raketnom paljbom, kao i okupljanja izraelskih vojnika i vozila u mestima Al-Bijada i Šama.
Al Džazira je prenela da je Hezbolah saopštio kako je oko 1.40 po lokalnom vremenu napao izraelske vojnike u kući u gradu Šama u južnom Libanu, kao i da je raketnom baražnom vatrom gađao izraelska naselja Metula i Misgav Am. Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se u nekoliko zajednica na severu Izraela u blizini libanske granice zbog sumnje na napad dronovima koje je lansirao Hezbolah.
Izraelski i libanski diplomati će se sastati u Vašingtonu sledeće nedelje, kažu zvaničnici
Dok se danas u Pakistanu održavaju mirovni pregovori između SAD i Irana, libanske i izraelske diplomate planiraju da se sastanu sledeće nedelje kako bi razgovarale o prekidu vatre, saopštila je kancelarija libanskog predsednika Džozefa Auna na društvenim mrežama.
U telefonskom razgovoru koji je vodio ambasador SAD u Libanu Majkl Isa, izraelski ambasador Jehiel Lajter i libanska ambasadorka Nada Hamadeh Moavad složili su se da se sastanu u Stejt departmentu SAD u Vašingtonu sledećeg utorka „kako bi razgovarali o proglašenju prekida vatre i datumu početka pregovora između Libana i Izraela pod pokroviteljstvom SAD“, navodi se u objavi.
Lajter je u petak izdao saopštenje u kojem je potvrdio sastanak u utorak, ali je rekao da je „Izrael odbio da razgovara o prekidu vatre sa terorističkom organizacijom Hezbolah“.
Liban je ranije tvrdio da neće pregovarati bez prekida vatre, a Izrael je odbacio ideju o prekidu neprijateljstava sa Hezbolahom kao uslov za razgovore.
Hezbolah je u petak pozvao libansku vladu da se uzdrži od pregovora sa Izraelom nakon višednevnih intenzivnih bombardovanja; dani nakon prekida vatre između SAD i Irana u sredu bili su najsmrtonosniji u Libanu od septembra 2024. godine, sa preko 350 mrtvih i više od 1.200 povređenih.
Iranska delegacija stigla sinoć u Islamabad
Iranska delegacija je stigla u Islamabad na razgovore sa Sjedinjenim Državama sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju, objavila je iranska novinska agencija Fars kasno u ponedeljak.
Delegaciju predvodi predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, a u njoj su i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, sekretar Saveta odbrane Ali Akbar Ahmadijan i guverner Centralne banke Abdolnaser Hemati.
- Imamo dobre namere, ali ne verujemo - rekao je Galibaf nakon sletanja u Pakistan, prema američkom novinskom partneru BBC, CBS-u.
- Naše iskustvo u pregovorima sa Amerikancima uvek je bilo dočekano neuspehom i prekršenim obećanjima - nastavio je.
Razgovori, uz posredovanje Pakistana, trebalo bi da počnu sutra, a cilj im je postizanje trajnog rešenja za šestonedeljni sukob. Američku delegaciju će predvoditi potpredsednik DŽ. D. Vens.
