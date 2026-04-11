Danas je 43. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i četvrdti dan prekida vatre. U Islamabadu u Pakistanu danas bi trebalo da se održe pregovori između SAD i Irana sa ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma zasnovanog na trenutnom krhkom primirju.

Američku delegaciju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens, dok će delegaciju Irana predvoditi predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da će se Ormuski moreuz uskoro ponovo otvoriti - sa ili bez saradnje Irana - i da su američki pregovarači prvenstveno fokusirani na to da osiguraju da Teheran ne može da dobije nuklearno oružje.

Na pitanje da li će sporazum uključivati i moreuz, Tramp je rekao da hoće.