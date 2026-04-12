UŽIVO IZBORI U MAĐARSKOJ! Ogromna izlaznost do 11 časova, glasali Orban i Mađar - "Nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće!" (FOTO)
Orban: Nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće!
Viktor Orban je reagovao na visoku izlaznost od 37,98 odsto. Premijer je na Fejsbuku napisao:
- Mnogo ljudi glasa. To znači samo jedno: ako želimo da zaštitimo bezbednost Mađarske, nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće! - stoji u objavi.
Kurir u Budimpešti
Ekipa Kurira se nalazi u Budimpešti, odakle će slati najnovije informacije.
Pojavio se snimak kupovine glasova?
Izborni dan protiče u senci ozbiljnih optužbi za pokušaje izborne krađe.
Naime, pojavio se audio-snimak koji, prema tvrdnjama, dokazuje da partija Tisa planira kupovinu glasova romske populacije.
Peter Mađar glasao u Budimpešti
Čelnik stranke Tisa Peter Mađar glasao je u 12. okrugu Budimpešte.
- Mađarska bira, u toku su sudbonosni izbori. Odlučujemo između Istoka i Zapada, propagande i iskrenog javnog govora, korupcije i čistog javnog života, daljeg pada i kolapsa javnih službi ili povratka evropskih sredstava i pokretanja mađarske ekonomije. Biramo između egzistencijalne krize i pristojnog života - rekao je Peter Mađar posle glasanja.
Pozvao je sve građane Mađarske da iskoriste svoje pravo glasa i rekao da su prvi podaci o izlaznosti veoma ohrabrujući – broj birača u prvom satu oborio je, kaže, sve dosadašnje rekorde.
- Svesni smo da se u pojedinim županijama pripremaju pokušaji izbornih zloupotreba. Postoje najave o takozvanim operacijama pod lažnom zastavom, ulasku na biračka mesta sa obeležjima pokreta Tisa, kako bi se narušio izborni proces i kasnije osporavali rezultati. Pozivam sve da ostanu mirni, pribrani i da ne nasedaju na provokacije. Ako se izbori održe mirno i zakonito, Tisa a time i Mađarska će pobediti - rekao je Mađar.
Orban: Ovde sam da pobedim
Mađarski premijer Viktor Orban glasao je na biračkom mestu u Budimpešti. Nakon što je glasao, rekao je "došao da pobedi".
Naveo je da su današnji izbori praznik demokratije i zahvalio biračima koji su ga saslušali tokom predizborne kampanje.
- Mađarski izborni sistem je najbezbedniji u Evropi. Odluka naroda mora se poštovati - rekao je Orban i dodao da će u slučaju da njegov oponent Peter Mađar dobije više glasova, prihvatiti rezultat i čestitati mu.
Govoreći o značaju ovih izbora, Orban je rekao da su oni veoma važni jer su se promenili međunarodni kontekst i okruženje.
- Vidimo da nas u Evropi čeka velika kriza, ne jedna već nekoliko, koje se akumuliraju. Nijednoj naciji nije lako da pronađe pravi odgovor na ove izazove. Potrebno nam je veliko nacionalno jedinstvo da bismo izdržali energetsku, finansijsku i ekonomsku krizu - poručio je Orban i ponovio da očekuje izbornu pobedu.
- Jedan od glavnih ciljeva u protekloj deceniji bio je da izgradimo bratske odnose sa Srbijom. To svim srcem želi mađarski narod. Voleo bih da odnosi sa Srbijom budu jaki onoliko koliko to moguće - rekao je Orban.