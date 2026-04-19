Slušaj vest

Misija "Artemis 2" bila je i prekretnica i test – koliko smo spremni da se vratimo na Mesec i šta možemo da unapredimo? Ipak, nije potrebna istorijska misija da bi naučnici istraživali ključne bezbednosne mere, a ponekad se proboji na tom polju poklope sa posebno važnim razvojem u svemirskim letovima.

Otkriće o kome je reč odnosi se na sprečavanje izbijanja požara u svemiru. U kratkom izveštaju predstavljenom na Konferenciji o lunarnoj i planetarnoj nauci, Nasini istraživači najavili su misiju "Zapaljivost materijala na Mesecu (FM2)", koja će prvi put ispitati kako se požari ponašaju na nebeskim telima koja nisu Zemlja.

Krajem 2026. godine, misija će lansirati četiri uzorka čvrstog goriva i beležiti karakteristike plamena u uslovima mesečeve gravitacije tokom dužeg vremenskog perioda.

- Ovi testovi će obezbediti referentne podatke i deo su šireg napora da se razume kako Mesečeva gravitacija utiče na zapaljivost materijala - naveli su istraživači.

Kap vatre

Požari tokom svemirskih misija mogu biti katastrofalni, jer se vatra ponaša drugačije u uslovima mikrogravitacije. Na Zemlji, mali plamen poprima oblik nalik kapljici zbog kombinacije uzdizanja toplog gasa i gravitacionog povlačenja hladnijeg, gušćeg vazduha nadole.

Ovakvo kretanje ne postoji u mikrogravitaciji, gde plamen ima tendenciju da poprimi zaobljen, sferičan oblik, navodi se u Nasinom blogu o nauci sagorevanja.

Zbog toga su inženjeri uspostavili test, kako bi utvrdili koji su materijali pogodni za svemirske letove. Tokom godina, Nasa je sprovela brojna istraživanja sagorevanja kako bi prikupila podatke o neobičnoj fizici vatre u svemiru.

"Slon u sobi"

Uprkos opsežnim istraživanjima zapaljivosti u svemiru, naučnici imaju samo okvirnu predstavu o tome kako se postojeća saznanja mogu primeniti na misije na Mesecu.

Prema najnovijem izveštaju, na osnovu trenutnih numeričkih i eksperimentalnih dokaza, istraživači predviđaju da bi „Mesečeva gravitacija mogla biti opasnija, jer brzina širenja plamena zavisi od maksimuma gravitacije“ u određenim uslovima delimične gravitacije. Ovo takođe ima posledice za dizajn svemirskih odela.

Dakle, ako FM2 bude lansirana kako je planirano krajem 2026. godine, tajming ne može biti bolji. Nakon uspeha "Artemis 2", počelo se sa najavljivanjem "Artemis 3", koja će sprovesti dodatne preliminarne testove pre nego što ljudi budu sleteli na Mesec u okviru misija "Artemis 4" i "Artemis 5".

Na kraju, inženjeri žele da testove kvalifikacije materijala sprovode direktno na površini Meseca. U najnovijem izveštaju, istraživači priznaju da to neće biti moguće dok se ne uspostavi „dugotrajno ljudsko prisustvo na Mesecu“.

Dakle, radi se o svojevrsnom ciklusu. Ako FM2 uspe, posade misija "Artemis" imaće znatno bezbednije putovanje. A ako misije omoguće većem broju ljudi da putuju na Mesec, naučnici će steći mnogo dublje razumevanje fizike u svemiru.