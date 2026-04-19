TRAMP U STRAHU, NEĆE IZVRŠITI INVAZIJU NA OSTRVO HARG?! Američke trupe bile bi lak PLEN, mogući su MASOVNI gubici, mnogi se ne bi vratili kućama!
Danas je 51. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Teheran je poručio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok traje američka blokada njegovih luka, a u međuvremenu je i zvanično povučena ranija odluka o njegovom ponovnom otvaranju.
Istovremeno, iranski zvaničnici nagoveštavaju da će prednost pri prolasku imati brodovi koji plate tranzit, dok Revolucionarna garda upozorava da će svi koji se približe moreuzu bez dozvole biti tretirani kao legitimne mete.
Napetosti na terenu dodatno rastu: dva broda pod indijskom zastavom napadnuta su prilikom pokušaja prolaska kroz Ormuz, dok je jedan projektil pogodio teretni brod severoistočno od Omana, pri čemu su oštećeni kontejneri.
Prema pisanju medija, američke snage se pripremaju za moguće akcije ukrcavanja na brodove povezane s Iranom, dok iz Vašingtona stižu upozorenja da bi sukob mogao da se produži ukoliko uskoro ne dođe do pomaka. U tom kontekstu, Donald Tramp je u Situacionoj sobi Bele kuće okupio najbliže saradnike kako bi razmotrio razvoj krize oko Ormuskog moreuza.
Situacija je dodatno zakomplikovana incidentom u Libanu, gde su napadnuti pripadnici mirovne misije Ujedinjenih nacija - jedan francuski vojnik je poginuo, a trojica su ranjena. Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da sve ukazuje na odgovornost Hezbolaha za taj napad.
Tramp se plaši da izvrši invaziju na ostrvo Harg
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp usprotivio se iskrcavanju američkih trupa na iransko ostrvo Harg strahujući od mogućnosti masovnih gubitaka u američkoj vojsci, preneli su danas mediji u SAD.
Pozivajući se na neimenovane obaveštajne izvore dnevni list Wall Street Journal (WSJ) navodi da je Tramp u početku bio uveren da će misija biti uspešna i da će zauzimanje tog dela iranske teritorije obezbediti SAD pristup Ormuskom moreuzu.
Međutim, Tramp je kasnije postao zabrinut da će američke žrtve biti neprihvatljivo visoke i da će američka vojska u toj operaciji postati lak plen, tvrde izvori američkog dnevnika.
Anonimni izvori WSJ tvrde da se Tramp nosi sa sopstvenim strahom od izdavanja naredbe američkoj vojsci uz rizik da će biti povređen veliki broj vojnika, a neki se neće ni vratiti svojim kućama.
- On se koleba između ratobornog i pomiriteljskog pristupa i bori se iza kulisa sa mogućnosti da stvari mogu krenuti po zlu - rekao je jedan od neimenovanih izvora WSJ.
Na ostrvu Harg nalaze se glavni naftni terminali Islamske Republike Iran. Američki lider je ranije više puta pretio da će okupirati ostrvo.
Rusi ponudili pomoć u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana
Jedno od glavnih spornih pitanja između Sjedinjenih Država i Irana odnosi se na obogaćeni uranijum.
Donald Tramp je izjavio da bi Iran trebalo da preda svoje zalihe obogaćenog uranijuma, koje bi potom bile prebačene u SAD. Međutim, zamenik iranskog ministra spoljnih poslova odbacio je ovu ideju kao "neprihvatljivu".
U međuvremenu, direktor ruske državne nuklearne kompanije Rosatom, Aleksej Likhačev, poručio je da je ta kompanija spremna da pomogne u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana.
On je dodao i da Rosatom pažljivo prati tok mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana.
Tramp nahvalio Izrael
Donald Tramp je pohvalio Izrael kao "VELIKOG saveznika", uz istovremenu kritiku drugih, neimenovanih država. U objavi na mreži Truth Social opisao je Izrael kao "hrabrog, odlučnog, lojalnog i pametnog" partnera.
Dodao je da se Izrael jasno izdvaja u odnosu na "one koji su u trenucima sukoba i pritiska pokazali svoje pravo lice", naglašavajući da ta zemlja "vodi borbu snažno" i "zna kako da pobedi".
Iako nije konkretno imenovao države, Tramp je i ranije kritikovao pojedine američke saveznike. Tako je juče prozvao Španiju, čiji je premijer Pedro Sančez među glasnijim protivnicima rata sa Iranom, ocenivši da su njeni "finansijski pokazatelji apsolutno užasni".
Ranije je uputio oštre kritike i na račun britanske vojske, kao i premijera Kira Starmera, za koga je rekao da "nije Vinston Čerčil“.
Kamala Haris: "Bibi je uvukao Trampa u rat"
Bivša potpredsednica SAD, Kamala Haris izjavila je da je Donald Tramp "uvučen" u rat sa Iranom od strane izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
- On je ušao u rat, u koji ga je uvukao Bibi Netanjahu, da budemo jasni, ušao je u rat koji američki narod ne želi, dovodeći u opasnost američke vojnike - rekla je ona na donatorskom događaju u subotu.
Tramp nije direktno odgovorio na ove navode, ali je na društvenim mrežama istakao da je Izrael "veliki saveznik" Sjedinjenih Američkih Država.
- Bez obzira na to da li ljudi vole Izrael ili ne, oni su se pokazali kao VELIKI saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Hrabri su, odlučni, lojalni i pametni i za razliku od drugih koji su pokazali svoje pravo lice u trenucima sukoba i pritiska, Izrael se bori snažno i zna kako da pobedi! - napisao je Tramp.
Galibaf: "Mi kontrolišemo moreuz"
- Mi kontrolišemo moreuz - izjavio je Mohamad Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta.
On je rekao da je u pregovorima o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama ostvaren izvestan napredak, ali i naglasio da su dve strane i dalje "daleko od završnih razgovora".
Galibaf, koji učestvuje u pregovorima u ime Irana, boravio je prošle nedelje u Pakistanu, gde su održani mirovni razgovori sa američkim izaslanicima, među kojima je bio i Džej Di Vens.
Datum naredne runde pregovora za sada nije određen.
Tramp: "Neću dozvoliti da Iran ucenjuje Sjedinjene Države"
Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu u subotu, rekao je da se sa Teheranom vode "veoma dobri razgovori", ali je naglasio da zatvaranje Ormuskog moreuza neće biti sredstvo pritiska na Vašington.
Dodao je i da se Iran ponaša "pomalo lukavo, kao što to radi već 47 godina".
Tramp je ranije poručio da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi sve dok "naš sporazum sa Iranom ne bude u potpunosti završen".
Pregled najnovijih događaja na Bliskom istoku
Ormuski moreuz ponovo zatvoren
Ovaj ključni pomorski pravac ponovo je zatvoren nakon što ga je Iran nakratko otvorio u petak. Kako je saopštila mornarica Islamske revolucionarne garde, moreuz će ostati blokiran dok Sjedinjene Države ne ukinu blokadu iranskih luka.
Prema američkim merama, snage SAD imaju zadatak da presreću ili vraćaju brodove koji plove ka iranskoj obali ili sa nje. Donald Tramp izjavio je da će blokada ostati na snazi dok se ne postigne mirovni sporazum.
Napadi na brodove
Naftni tanker i kontejnerski brod našli su se na meti napada kod obale Omana, saopštila je UK Maritime Trade Operations. Ovo su prvi prijavljeni napadi na brodove u regionu posle više od deset dana.
U međuvremenu, indijsko ministarstvo spoljnih poslova navodi da su dva broda pod indijskom zastavom učestvovala u "oružanom incidentu" u moreuzu.
Naznake dijaloga između SAD i Irana
Tramp je rekao da se vode "veoma dobri razgovori" sa Iranom, ali je naglasio da SAD neće biti "ucenjivane" zatvaranjem moreuza.
Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da su iz SAD stigli novi predlozi, koje Teheran trenutno razmatra, ali još nije dao odgovor.
Dešavanja širom regiona
Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je jedan francuski vojnik poginuo tokom mirovne misije u Libanu, dok je Hezbolah negirao umešanost.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uspostavile bezbednosni pojas na jugu Libana, kao i da su gađale "teroriste koji su prekršili primirje".
Rezime 50. dana od početka rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.