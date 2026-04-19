8:36

Tramp se plaši da izvrši invaziju na ostrvo Harg

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp usprotivio se iskrcavanju američkih trupa na iransko ostrvo Harg strahujući od mogućnosti masovnih gubitaka u američkoj vojsci, preneli su danas mediji u SAD.

Pozivajući se na neimenovane obaveštajne izvore dnevni list Wall Street Journal (WSJ) navodi da je Tramp u početku bio uveren da će misija biti uspešna i da će zauzimanje tog dela iranske teritorije obezbediti SAD pristup Ormuskom moreuzu.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.  Foto: Google Earth

Međutim, Tramp je kasnije postao zabrinut da će američke žrtve biti neprihvatljivo visoke i da će američka vojska u toj operaciji postati lak plen, tvrde izvori američkog dnevnika.

Anonimni izvori WSJ tvrde da se Tramp nosi sa sopstvenim strahom od izdavanja naredbe američkoj vojsci uz rizik da će biti povređen veliki broj vojnika, a neki se neće ni vratiti svojim kućama.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

- On se koleba između ratobornog i pomiriteljskog pristupa i bori se iza kulisa sa mogućnosti da stvari mogu krenuti po zlu - rekao je jedan od neimenovanih izvora WSJ.

Na ostrvu Harg nalaze se glavni naftni terminali Islamske Republike Iran. Američki lider je ranije više puta pretio da će okupirati ostrvo.

7:52

Rusi ponudili pomoć u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana

Jedno od glavnih spornih pitanja između Sjedinjenih Država i Irana odnosi se na obogaćeni uranijum.

Donald Tramp je izjavio da bi Iran trebalo da preda svoje zalihe obogaćenog uranijuma, koje bi potom bile prebačene u SAD. Međutim, zamenik iranskog ministra spoljnih poslova odbacio je ovu ideju kao "neprihvatljivu".

U međuvremenu, direktor ruske državne nuklearne kompanije Rosatom, Aleksej Likhačev, poručio je da je ta kompanija spremna da pomogne u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana.

On je dodao i da Rosatom pažljivo prati tok mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana.

7:38

Tramp nahvalio Izrael

Donald Tramp je pohvalio Izrael kao "VELIKOG saveznika", uz istovremenu kritiku drugih, neimenovanih država. U objavi na mreži Truth Social opisao je Izrael kao "hrabrog, odlučnog, lojalnog i pametnog" partnera.

Dodao je da se Izrael jasno izdvaja u odnosu na "one koji su u trenucima sukoba i pritiska pokazali svoje pravo lice", naglašavajući da ta zemlja "vodi borbu snažno" i "zna kako da pobedi".

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Iako nije konkretno imenovao države, Tramp je i ranije kritikovao pojedine američke saveznike. Tako je juče prozvao Španiju, čiji je premijer Pedro Sančez među glasnijim protivnicima rata sa Iranom, ocenivši da su njeni "finansijski pokazatelji apsolutno užasni".

Ranije je uputio oštre kritike i na račun britanske vojske, kao i premijera Kira Starmera, za koga je rekao da "nije Vinston Čerčil“.

7:32

Kamala Haris: "Bibi je uvukao Trampa u rat"

Bivša potpredsednica SAD, Kamala Haris izjavila je da je Donald Tramp "uvučen" u rat sa Iranom od strane izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

- On je ušao u rat, u koji ga je uvukao Bibi Netanjahu, da budemo jasni, ušao je u rat koji američki narod ne želi, dovodeći u opasnost američke vojnike - rekla je ona na donatorskom događaju u subotu.

Kamala Haris Foto: Sachyn Mital / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp nije direktno odgovorio na ove navode, ali je na društvenim mrežama istakao da je Izrael "veliki saveznik" Sjedinjenih Američkih Država. 

- Bez obzira na to da li ljudi vole Izrael ili ne, oni su se pokazali kao VELIKI saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Hrabri su, odlučni, lojalni i pametni i za razliku od drugih koji su pokazali svoje pravo lice u trenucima sukoba i pritiska, Izrael se bori snažno i zna kako da pobedi! - napisao je Tramp.

7:31

Galibaf: "Mi kontrolišemo moreuz"

- Mi kontrolišemo moreuz - izjavio je Mohamad Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta.

On je rekao da je u pregovorima o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama ostvaren izvestan napredak, ali i naglasio da su dve strane i dalje "daleko od završnih razgovora".

Galibaf, koji učestvuje u pregovorima u ime Irana, boravio je prošle nedelje u Pakistanu, gde su održani mirovni razgovori sa američkim izaslanicima, među kojima je bio i Džej Di Vens.

Datum naredne runde pregovora za sada nije određen.

Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

7:28

Tramp: "Neću dozvoliti da Iran ucenjuje Sjedinjene Države"

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu u subotu, rekao je da se sa Teheranom vode "veoma dobri razgovori", ali je naglasio da zatvaranje Ormuskog moreuza neće biti sredstvo pritiska na Vašington.

Dodao je i da se Iran ponaša "pomalo lukavo, kao što to radi već 47 godina".

Tramp je ranije poručio da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi sve dok "naš sporazum sa Iranom ne bude u potpunosti završen".

Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

7:22

Pregled najnovijih događaja na Bliskom istoku

Ormuski moreuz ponovo zatvoren


Ovaj ključni pomorski pravac ponovo je zatvoren nakon što ga je Iran nakratko otvorio u petak. Kako je saopštila mornarica Islamske revolucionarne garde, moreuz će ostati blokiran dok Sjedinjene Države ne ukinu blokadu iranskih luka.

Prema američkim merama, snage SAD imaju zadatak da presreću ili vraćaju brodove koji plove ka iranskoj obali ili sa nje. Donald Tramp izjavio je da će blokada ostati na snazi dok se ne postigne mirovni sporazum.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Napadi na brodove


Naftni tanker i kontejnerski brod našli su se na meti napada kod obale Omana, saopštila je UK Maritime Trade Operations. Ovo su prvi prijavljeni napadi na brodove u regionu posle više od deset dana.

U međuvremenu, indijsko ministarstvo spoljnih poslova navodi da su dva broda pod indijskom zastavom učestvovala u "oružanom incidentu" u moreuzu.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Naznake dijaloga između SAD i Irana

Tramp je rekao da se vode "veoma dobri razgovori" sa Iranom, ali je naglasio da SAD neće biti "ucenjivane" zatvaranjem moreuza.

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da su iz SAD stigli novi predlozi, koje Teheran trenutno razmatra, ali još nije dao odgovor.

Dešavanja širom regiona


Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je jedan francuski vojnik poginuo tokom mirovne misije u Libanu, dok je Hezbolah negirao umešanost.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uspostavile bezbednosni pojas na jugu Libana, kao i da su gađale "teroriste koji su prekršili primirje".

7:14

Rezime 50. dana od početka rata

Rezime 50. dana od početka rata

