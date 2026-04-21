Slušaj vest

Dva zemljotresa jutros su pogodila Sloveniju.

Jutors u 2:01 časova, seizmografi nacionalne mreže opservatorija za zemljotrese zabeležili su zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihterove skale u blizini Kostela u Sloveniji.

Prema prvim podacima, zemljotres su osetili stanovnici Kočevja, Črnomelja i okoline, piše slovenački portal Slo24.si

U ARSO potresi procenjuju da intenzitet (efekti) potresa u Sloveniji nije prelazio IV stepen EMS-98 skale.

Drugi zemljotres je registrovan u 7:58 časova. Seizmografi nacionalne mreže opservatorija za zemljotrese zabeležili su zemljotres magnitude 3,2 stepena Rihterove skale u blizini Mokronoga i Sevnice.

Sevnica je rodni grad Melanije Tramp, prve dame Sjedinjenih Država, gde je 2019. postavljena njena drvena statua, koja je zapaljena i naredne godine u septembru zamenjena bronzanom, a 2025. je isečena i nestala.

Prema prvim izveštajima, zemljotres su osetili stanovnici centralne i istočne Slovenije,a mediji prenose da se osetio i u Hrvatskoj. Procenjuje se da intenzitet (efekti) zemljotresa nije prešao IV stepen EMS-98.