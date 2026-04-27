Francuski tinejdžer navodno je lizao slamčicu iz automata za sok od pomorandže, a zatim je vratio u dispenzer, zbog čega je u Singapuru optužen za narušavanje javnog reda i mira.

Didije Gaspar Oven Maksimilijen (18) objavio je snimak tog postupka na svom Instagram profilu, prenose lokalni mediji. Video se ubrzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije.

Kompanija iJooz, vlasnik automata, saopštila je da je nakon incidenta zamenila svih 500 slamčica u dispenzeru.

Ukoliko bude proglašen krivim po obe tačke optužnice, Maksimilijen bi mogao da se suoči sa kaznom zatvora dužom od dve godine, kao i sa novčanim kaznama u iznosu od više hiljada dolara.

Incident se, prema navodima, dogodio 12. marta u jednom tržnom centru u Singapuru. Maksimilijen je snimak objavio kao Instagram priču uz opis "grad nije bezbedan".

Snimak je izazvao zgražavanje na društvenim mrežama, gde su ga korisnici masovno delili, a preneli su ga i lokalni mediji.

Kompanija iJooz je za Channel NewsAsia (CNA) izjavila da je podnela policijsku prijavu i sprovela dodatne sanitarne mere i inspekcije na svojoj mašini.

Maksimilijen je trenutno student singapurskog ogranka Poslovne škole Esek. Portparol škole ranije je izjavio da su upoznati sa slučajem i da je u toku interna istraga.