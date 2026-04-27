Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, priznala je da ju je vreme koje provodi kao prva dama Francuske učinilo tužnijom i ciničnijom.

Sedamdesettrogodišnja bivša nastavnica drame rekla je da ju je skoro decenija provedena na mestu predsednika Francuske, njenog supruga Emanuela Makrona, izložila svetskoj "gluposti" i "zlobi".

Ona je dala ove komentare nakon što je Makron rekao da će napustiti politiku nakon izbora sledeće godine.

- Pre sam imala normalan život, decu, posao, uspone i padove, kao i svi ostali. Ovde je ovih 10 godina prošlo tako brzo. Bile su tako intenzivne. Videla sam tamu sveta, glupost, zlobu. Ponekad mi je teško da vidim plavo nebo. Imam trenutke pesimizma koje ranije nisam imala - rekla je gospođa Makron za "La Tribjun Dimanš" i otkrila da piše i dnevnik koji nikome nije pokazala.

Pre nego što je upoznala gospodina Makrona u srednjoj školi La Providens u Amijenu, u Francuskoj, Brižit Makron je bila udata i imala troje dece.

Makron spreman da krene dalje

- Nisam se bavio politikom pre i neću se baviti njome posle toga - rekao je Makron tokom intervjua u školi na Kipru prošle nedelje.

Pre nego što je 2017. postao predsednik, radio je kao investicioni bankar. Istakao je da je posle devet godina najteže održati ono što je dobro urađeno, ali i imati snage da se isprave greške.

- Najteže posle devet godina je to što morate da se držite onoga što ste dobro uradili, ali ponekad morate da preispitate stvari koje ste loše uradili. Morate imati energije da to sprovedete do kraja. U suprotnom ću se previše pokajati - dodao je on.

Teorije zavere o Brižit Makron

Tokom mandata svoga supruga, Brižit Makron često je bila meta teorija zavere i neistinitih optužbi na društvenim mrežama, uključujući tvrdnje o njenom identitetu, koje su francuske vlasti u više navrata demantovale.

Početkom godine, deset osoba osuđeno je zbog sajber-uznemiravanja prve dame Francuske, što je, prema navodima medija, ostavilo posledice na njeno fizičko i mentalno zdravlje.