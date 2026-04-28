Sudske vlasti Litvanije optužile su 13 ljudi za dva pokušaja ubistva u Viljnusu, rekao je danas šef kriminalističke policije te baltičke zemlje Saulijus Briginas.
Planeta
13 OSOBA RADILO ZA RUSKU SLUŽBU? Trebalo da izvrše ubistva, podignuta optužnica u Litvaniji
Slušaj vest
Kako je precizirao, pokušaji ubistva su povezani sa ruskom vojnoobaveštajnom agencijom GRU, preneo je Rojters.
Osumnjičeni, koji su uhapšeni u martu, optuženi su za pokušaj ubistva jednog litvanskog državljanina i jednog ruskog državljanina, naveo je on.
Reaguj
Komentariši