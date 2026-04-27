Slušaj vest

Najmanje četiri osobe su danas poginule, a 70 je povređeno u minobacačkim i raketnim napadima Pakistana na Avganistan, saopštio je zamenik portparola avganistanskih talibana Hamdula Fitrat.

Fitrat je objavio na platformi X da je među povređenima i 30 studenata, žena i dece. Istakao je da su pakistanske snage danas ponovo bombardovale centar avganistanske severoistočne provincije Kunar, Asadabad, kao i pojedine oblasti okruga Manavar.

Naveo je da su u napadima ciljane kuće, kao i Univerzitet Sajed Džamaludin. Fitrat je najoštrije osudio napade, nazivajući ih provokativnim aktima. Pakistan je, međutim, odbacio tvrdnje da je danas napao teritoriju Avganistana.