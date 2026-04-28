Slušaj vest

Ukrajinski dronovi su 28. aprila ponovo napali rusku rafineriju nafte Tuapse na Crnom moru, u vlasništvu kompanije Rosnjeft.

Stanovnici ovog lučkog grada prijavili su višestruke eksplozije posle 2 sata ujutru, nakon čega su se iznad grada nadvili plamen i gust dim.

Ovo je treći direktan pogodak na rafineriju za manje od dve nedelje. Vlasti su saopštile da je izbio novi požar, a u gašenje je hitno raspoređeno više od 120 spasilaca i desetine vozila, prenosi Kijev post.

Ekološka katastrofa i žrtve: Napad 20. aprila

Prethodni, drugi po redu napad dogodio se 20. aprila, kada je oštećena infrastruktura za skladištenje, a prema navodima, jedna osoba je poginula. Rafinerija se zapalila, a vatra je gorela danima, što je dovelo do ozbiljne ekološke krize.

Gust dim, čađ i zagađenje širili su se gradom i prema moru. Stanovnici su delili snimke crnih ostataka na ulicama i "crne kiše", žaleći se da "ne može da se diše" i kritikujući državu zbog gubitka poverenja.

Satelitski snimci pokazali su dimnu zavesu dugu više od 300 kilometara. Proruski Telegram kanali su situaciju opisali kao "monstruoznu", nazivajući grad "Hirošimom bez zračenja" i tvrdeći da on "više ne postoji".

Vlasti su tek trećeg dana priznale razmere zagađenja vazduha, potvrdivši da su nivoi štetnih supstanci (benzena i ksilena) 2 do 3 puta iznad normale, te su savetovale građanima nošenje maski i ostanak u zatvorenom.

Pored toga, ovaj i raniji napadi izazvali su izlivanje nafte koje se proširilo na 77 kilometara duž crnomorske obale.

Iako je sakupljeno više od 4.000 kubnih metara kontaminiranog zemljišta i vode, zagađenje je nastavilo da se širi.

Prvi udar i obustava rada: Napad 16. aprila

Serija napada započela je 16. aprila. Ovaj prvi udar dronom izazvao je početno izlivanje nafte u more i veliki požar čije je gašenje trajalo danima.

1/4 Vidi galeriju Ruska crnomorska luka Tuapse Foto: screenshot X

Zbog pretrpljenih oštećenja infrastrukture i rezervoara, rafinerija je istog dana u potpunosti obustavila rad, onemogućivši dalje isporuke goriva, potvrdili su izvori iz industrije

Zašto je važna rafinerija Tuapse?

Rafinerija Tuapse je jedna od 10 najvećih u Rusiji i jedini veći objekat na obali Crnog mora. Ima godišnji kapacitet od oko 12 miliona metričkih tona (240.000 barela dnevno) i proizvodi sirovu naftu, dizel, lož ulje i vakuumsko gasno ulje, uglavnom za izvoz preko usko povezanog lučkog terminala.

Tuapse, sa oko 61.500 stanovnika, ključan je industrijski i lučki centar, ali se nalazi i u okviru šire turističke zone prema Sočiju.

Zbog stalne pretnje od ukrajinskih dronova, preko noći su uvedena privremena ograničenja letova na aerodromima u Krasnodaru, Gelendžiku i Sočiju.

Ukrajina je intenzivirala napade na rusku teritoriju od marta. Do ove promene taktike došlo je nakon što su mirovni pregovori u kojima su posredovale SAD stavljeni na čekanje, dok se Vašington u velikoj meri fokusirao na ratni sukob u Iranu.