Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio je značajno proširenje proizvodnje i raspoređivanja kopnenih robotskih sistema, postavljajući cilj da najmanje 50.000 komada ukrajinska vojska dobije na raspolaganje tokom ove godine.

Kijev post prenosi da je Zelenski u obraćanju na sastanku Štaba vrhovnog komandanta nazvao bespilotne kopnene sisteme "narednim velikim korakom" u ratovanju, nakon široke upotrebe dronova.

- Već je nemoguće zamisliti odbranu bez dronova, a isto važi i za kopnene robotske sisteme - kazao je Zelenski, dodajući da su oni ključni za logistiku, evakuaciju ranjenih vojnika i borbene operacije.

Predsednik Ukrajine je rekao da su ministar odbrane i Generalštab zaduženi da ispune zadati cilj, naglašavajući da takvi sistemi "služe za zaštitu života".

Zelenski je napomenuo da su ugovori za kopnene robotske sisteme ove godine već premašili prošlogodišnji obim za više od dva puta, ali je dodao da proizvodnja mora da nastavi da raste.

Uz nove tehnologije na frontu on je naglasio i hitnu potrebu za jačanjem ukrajinske vazdušne i raketne odbrane i naveo da Kijev aktivno traži antibalističke sisteme i alternativna rešenja, upozorivši da globalni događaji – uključujući sukob u koji je uključen Iran – komplikuju snabdevanje raketama presretačima projektila.

Zelenski je takođe istakao nedavne doprinose evropskih zemalja odbrambenim programima za podršku Kijevu, a dodatna podrška se očekuje u maju.

On je kazao da Ukrajina radi na dugoročnim rešenjima, uključujući razvoj sopstvenih antibalističkih sistema u saradnji sa pouzdanim partnerima.

Šef ukrajinske države se pohvalio širim napretkom u odbrambenoj industriji te zemlje, ukazavši na proizvodnju miliona dronova, sistema za vazdušne udare dugog dometa, domaće artiljerije i municije – kapaciteta koji nisu postojali u velikom obimu pre početka rata protiv Rusije.

- Sada ih proizvodimo u potrebnim količinama i oni imaju stvaran uticaj na frontu - rekao je Zelenski.

On je naveo da je dugoročni cilj Ukrajine da izgradi ceo spektar ključnih oružanih sistema, uz istovremeno proširivanje zajedničkih proizvodnih programa sa međunarodnim partnerima.

Zelenski je dodao je da nedavni sporazumi postignuti na Bliskom istoku, u Persijskom zalivu, na Kavkazu i u Evropskoj uniji već obezbeđuju finansijsku podršku, snabdevanje gorivom i energetsku saradnju.

Takođe je naglasio da odbrana Ukrajine doprinosi široj globalnoj stabilnosti i upozorio partnere da ne izgube iz vida širu sliku.

- Ukrajina ne brani samo sebe. Ako Rusija uspe protiv jedne zemlje, krenuće i na druge - poručio je Zelenski.

On je naveo akcije Moskve u Moldaviji, Gruziji, Krimu, Donbasu i Belorusiji kao deo obrasca širenja koji se može zaustaviti samo "stvarnom snagom i principijelnim delovanjem" saveznika.

Zelenski je pozvao i SAD i evropske zemlje da obezbede snažnu podršku Ukrajini, uključujući bezbednosne garancije, poštovanje njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, izglede za članstvo u EU i održive napore za obnovu zemlje.

- Radimo na pravednom miru. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu - zaključio je on.