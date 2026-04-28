Rat u Iranu, koji je američka strana u početku predstavila kao brzu i uspešnu vojnu intervenciju, sve više otvara ozbiljna pitanja unutar samog vrha američke vlade.

Dok Pentagon nastavlja da javno ističe vojnu nadmoć i stabilnu situaciju na terenu, iza zatvorenih vrata vodi se mnogo opreznija i složenija diskusija o stvarnom stanju sukoba.

U centru ovih sumnji je potpredsednik Džej Di Vens, koji je tokom internih sastanaka više puta dovodio u pitanje tačnost procena Ministarstva odbrane. Njegova zabrinutost nije samo zbog toka rata, već i zbog stanja američkih vojnih zaliha, posebno raketa, čija je potrošnja u ovom sukobu izuzetno velika.

Džej Di Vens Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema informacijama iz administracije, on je o ovim pitanjima razgovarao i sa predsednikom Donaldom Trampom, upozoravajući na moguće dugoročne posledice.

Naime, problem zaliha nije povezan samo sa ratom sa Iranom. Isti resursi su ključni i za potencijalne buduće sukobe, bilo da se radi o tenzijama oko Tajvana, bezbednosnim pretnjama na Korejskom poluostrvu ili odnosima sa Rusijom u Evropi.

Upravo zato pitanje vojne spremnosti prevazilazi okvire jednog sukoba i postaje šire strateško pitanje američke bezbednosti.

Uprkos ovim zabrinutostima, ministar odbrane Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba Den Kejn održavaju izuzetno optimističan ton u javnim nastupima. Oni ističu da američke zalihe ostaju jake i da su udari na iranske snage bili veoma efikasni.

Takve izjave stvaraju utisak potpune kontrole nad situacijom, ali neki zvaničnici smatraju da takav prikaz ne odražava u potpunosti stvarnu situaciju.

Kako piše "The Atlantic", obaveštajne procene ukazuju na mnogo složeniju sliku. Uprkos intenzivnim napadima, Iran i dalje raspolaže velikim delom svojih vojnih kapaciteta, uključujući vazdušne snage, sisteme za lansiranje raketa i pomorske snage sposobne da poremete ključne brodske puteve.

Donald Tramp
Donald Tramp Foto: screenshot YT/60minutes

To znači da pretnja nije eliminisana, već samo delimično oslabljena.

Dodatnu neizvesnost unose i specifični događaji na terenu. Obaranje američkog borbenog aviona u aprilu pokazalo je da odbrambene sposobnosti Irana ostaju ozbiljan izazov.

Istovremeno, Iran postepeno unapređuje neke od svojih vojnih sistema, što produžava trajanje sukoba i smanjuje izglede za brzo rešenje.

U takvim okolnostima, problem iscrpljenih zaliha naoružanja je posebno akutan. Intenzivna upotreba raketa i odbrambenih sistema već je dovela do značajnog smanjenja rezervi, koje su dodatno opterećene prethodnim angažmanima SAD u drugim kriznim područjima.

To postavlja pitanje koliko je američka vojska dugoročno spremna za nove, potencijalno veće sukobe.

(Kurir.rs/Večernji list)

Ne propusti
PlanetaZELENSKI NAREDIO SLANJE 50.000 ROBOTA NA FRONT: "NAREDNI VELIKI KORAK U RATU"! Ukrajinski predsednik zahteva od Generalštaba da ispuni zadati cilj (FOTO)
Planeta"HOĆETE DA POBEDITE AMERIKU? NAUČIĆEMO VAS" Iranci spremni da otkriju svoja "iskustva" sa savezničkim zemljama
Planeta"AKO PUTIN TO URADI, ZBRISAĆE SVE..." Čitač sa usana otkrio šta je Tramp rekao kralju Čarlsu! Nadrealan razgovor ispred Bele kuće: Monarh ga "PRESEKAO"
