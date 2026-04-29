Sud u Bukureštu osudio je Pola Bušea(72) na nepravosnažnu doživotnu kaznu zatvora zbog svirepog ubistva svoje zaposlene, koja je bila u trećem mesecu trudnoće. Pored zatvorske kazne, naloženo mu je da porodici žrtve isplati odštetu od 650.000 evra.

Tragedija se dogodila 7. decembra 2023. godine u Bušeovoj prodavnici u tržnom centru "Postavarul".

On je nesrećnu ženu napao sa tri noža i motornom testerom, nanevši joj višestruke smrtonosne povrede. Ubrzo nakon zločina, sam je otišao u policijsku stanicu, priznao ubistvo i odveo policajce na mesto događaja, gde su pronađeni telo žrtve i oružje.

Motiv zločina

Tokom suđenja iznete su dve verzije motiva: Svedoci su tvrdili da je do ubistva došlo jer je žrtva više puta odbila Bušeove privatne pozive da se sastanu u njegovom studiju.

Buše je pokušao da prebaci krivicu na žrtvu, tvrdeći da ga je potkradala, da su ga njeni rođaci ucenjivali i iznuđivali novac, te da ga je ona prva napala. Tvrdio je da je usled svega toga doživeo nervni slom i delovao u stanju neuračunljivosti.

Sud je u potpunosti odbacio tvrdnje okrivljenog kao neosnovane i u suprotnosti sa dokazima. Iako je priložio medicinsku dokumentaciju o određenim psihijatrijskim i neurološkim stanjima, sud je utvrdio da ona nisu uticala na njegovo rasuđivanje u trenutku zločina.